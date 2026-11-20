Após passar por São Paulo, o Cirque du Soleil desembarca chega na região de Curitiba com o espetáculo Alegría – In a New Light. A temporada paranaense acontece entre os dias 19 de novembro e 13 de dezembro, no Expotrade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Releitura de uma das produções mais icônicas da companhia canadense, Alegría – In a New Light narra uma história sobre transformação, poder e renovação em um reino que perdeu seu rei. Sob a tradicional Grande Tenda, o público é conduzido por um universo de fantasia marcado por acrobacias de tirar o fôlego, trilha sonora executada ao vivo, figurinos elaborados e cenografia imersiva. Desde sua estreia internacional, em 2019, a montagem já emocionou mais de 3,5 milhões de espectadores em sete países.

“Ancorada no coração, na mente e na alma de todos que trabalharam em sua criação, ontem e hoje, Alegría é uma homenagem aos criadores e sonhadores que enxergam além das barreiras, àqueles que caminham contra o vento e enfrentam desafios, àqueles que tropeçam e se levantam novamente, àqueles que acreditam no que pode ou poderia ser, que acreditam que a mudança não é uma opção, mas uma necessidade”, disse Jean-Guy Legault, diretor de Alegría.

A temporada brasileira conta com o patrocínio da Zurich Seguros, que prepara ativações para os visitantes no local. Entre as ações previstas está um espaço instagramável inspirado no universo visual do espetáculo e o sorteio de celulares e smartwatches — acompanhados de um ano de seguro — para quem visitar o estande da companhia no evento.

“A chegada do Cirque du Soleil à região de Curitiba nos oferece uma excelente oportunidade de estar perto do público local, integrando a marca à experiência cultural de forma natural”, destaca Fabio Leme, diretor executivo de Linhas Pessoas, Marketing e Clientes da Zurich.

Cirque du Soleil – Curitiba

Espetáculo: Alegría – In a New Light – Cirque du Soleil

Alegría – In a New Light – Cirque du Soleil Temporada: 19 de novembro a 13 de dezembro de 2026

19 de novembro a 13 de dezembro de 2026 Local: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454 – Pinhais/PR)

Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10.454 – Pinhais/PR) Site oficial: cirquedusoleil.com/alegria

cirquedusoleil.com/alegria Ingressos e sessões: eventim.com.br/cirquealegria

eventim.com.br/cirquealegria Informações sobre horários e acesso: Central de Ajuda Eventim