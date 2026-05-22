O que fazer em Curitiba hoje? Pato Fu, Matogrosso e Mathias e mais. Agenda cultural

O fim de semana que começa nesta sexta-feira (22/05) em Curitiba traz uma verdadeira viagem no tempo e na emoção, liderada pelos shows comemorativos de Matogrosso & Mathias, que celebram 50 anos de carreira no Teatro Guaíra, e dos mineiros do Pato Fu, que estreiam no palco do Teatro Positivo com a turnê de 30 anos do álbum “Gol de Quem?”.

O cardápio cultural e gastronômico do dia ainda oferece o ritmo leve do reggae de Gybb Rasta no Guairinha e a abertura do tradicional Festival do Morango, em Santa Felicidade, prometendo opções para aquecer tanto o coração quanto o paladar dos curitibanos.

Matogrosso & Mathias (50 Anos)

O que esperar: Show musical comemorativo da clássica dupla sertaneja.

Horário: 21h30.

Local: Teatro Guaíra (Guairão) — Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro.

Preço: De R$ 360,00 a R$ 840,00 (inteira).

Ingressos: Disk Ingressos.

Pato Fu — Turnê “Gol de Quem?”

O que esperar: Apresentação histórica e inédita neste palco da cidade, trazendo a turnê comemorativa de 30 anos do icônico álbum. O repertório traz sucessos como “Canção Pra Você Viver Mais”, “Sobre o Tempo” e “Perdendo Dentes”, além de releituras de Os Mutantes e Legião Urbana.

Horário: Abertura dos portões às 20h; início previsto para as 21h.

Local: Teatro Positivo — Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido.

Preço: Entre R$ 80,00 e R$ 440,00 (dependendo do setor e da modalidade de meia-entrada).

Ingressos: Últimos lugares no site do DiskIngressos.

Gybb Rasta e Família Roots

O que esperar: Apresentação de reggae nacional para quem busca um ritmo mais leve e boas vibrações.

Horário: 20h. Local: Teatro Guaíra (Guairinha) — Rua XV de Novembro, 971, Centro. Preço: R$ 40,00 (inteira).

Ingressos: Disk Ingressos.

Festivais gastronômicos em Curitiba

Festival do Morango de Curitiba

O que esperar: Gastronomia baseada na fruta, doces variados e ambiente familiar. Horário: Das 12h às 22h. Local: Bosque São Cristóvão — Santa Felicidade.

Preço: Entrada gratuita. Ingressos: Reserva de ingressos pelo Sympla.

Feiras e Exposições

Feira de Malhas, Fios e Couros

O que esperar: Diversidade em malhas, fios e produtos de couro. Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui) — Recomendamos confirmar o local exato via Guia de Turismo.