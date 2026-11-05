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O que fazer em Curitiba hoje: festival a R$ 27, exposições do Titanic e Pompeia

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/11/26 09h03
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Imagem mostra Pompeia, cidade antiga devastada após uma erupção na Itália.
Exposição imersiva com mais de 200 peças, projeções e realidade virtual em um espaço de 1.300 m². Foto: Depositphotos.

A programação desta quinta-feira (05) em Curitiba traz opções que vão da comédia solo à gastronomia de boteco e grandes exposições históricas. Confira os destaques para aproveitar hoje:

Comédia

  • Stand Up Comedy com Matheus Donato: Apresentação da série Novos Humoristas hoje, às 20h, no Gaslight Comedy Club (Alto da Rua XV). Ingressos disponíveis na bilheteria do local e canais oficiais.

Gastronomia

  • 25º Festival do Pão com Bolinho: O festival movimenta a cidade nesta quinta-feira em 31 estabelecimentos participantes, oferecendo receitas exclusivas do preparo tradicional pelo preço fixo de R$ 27. Leia tudo sobre o festival aqui.

Exposições

  • Roma e Pompeia – O Esplendor e a Tragédia: Exposição imersiva com mais de 200 peças, projeções e realidade virtual em um espaço de 1.300 m². Em cartaz no Piso L2 do Shopping Estação, com vendas de ingressos no local.
  • Titanic: Mostra interativa dedicada ao histórico navio, contando com recursos de realidade virtual e acervo detalhado. Aberta no Jockey Plaza Shopping (bairro Tarumã), com ingressos disponíveis na bilheteria.
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