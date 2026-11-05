O que fazer em Curitiba hoje: festival a R$ 27, exposições do Titanic e Pompeia

A programação desta quinta-feira (05) em Curitiba traz opções que vão da comédia solo à gastronomia de boteco e grandes exposições históricas. Confira os destaques para aproveitar hoje:

Comédia

Stand Up Comedy com Matheus Donato: Apresentação da série Novos Humoristas hoje, às 20h, no Gaslight Comedy Club (Alto da Rua XV). Ingressos disponíveis na bilheteria do local e canais oficiais.

Gastronomia

25º Festival do Pão com Bolinho: O festival movimenta a cidade nesta quinta-feira em 31 estabelecimentos participantes, oferecendo receitas exclusivas do preparo tradicional pelo preço fixo de R$ 27. Leia tudo sobre o festival aqui.

Exposições

Roma e Pompeia – O Esplendor e a Tragédia: Exposição imersiva com mais de 200 peças, projeções e realidade virtual em um espaço de 1.300 m². Em cartaz no Piso L2 do Shopping Estação, com vendas de ingressos no local.

Exposição imersiva com mais de 200 peças, projeções e realidade virtual em um espaço de 1.300 m². Em cartaz no Piso L2 do Shopping Estação, com vendas de ingressos no local. Titanic: Mostra interativa dedicada ao histórico navio, contando com recursos de realidade virtual e acervo detalhado. Aberta no Jockey Plaza Shopping (bairro Tarumã), com ingressos disponíveis na bilheteria.