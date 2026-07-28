O que fazer em Curitiba hoje: Show internacional de Eagle-Eye Cherry e mais

Uma programação variada agita a capital paranaense nesta terça-feira (28), trazendo atrações que vão desde o pop rock internacional até iniciativas gratuitas de moda e festivais gastronômicos. Entre as opções do dia, destacam-se a passagem do músico sueco-americano Eagle-Eye Cherry pela cidade, a abertura da edição comemorativa do Boqueirão Fashion e as instalações noturnas do Inverno Encantado. Veja aqui a agenda completa desta semana.

Abaixo, você confere a seleção com os principais eventos que ocorrem hoje em Curitiba, organizados por categoria:

Música & Shows

Eagle-Eye Cherry (Brazil Tour 2026): O cantor e compositor sueco-americano de pop rock apresenta seus grandes sucessos mundiais, como a canção “Save Tonight”. O evento inaugura a nova casa de shows Fun Stage (Rua Bispo Dom José, 2258 – Batel), após alteração de local do espaço Live Curitiba. Venda de ingressos na plataforma Bilheteria Digital.

Moda & Exposições

Boqueirão Fashion 2026: Considerado o maior evento público de moda do Brasil, o encontro celebra dez anos com desfiles, mostras criativas e performances de estilistas locais. A programação ocorre ao longo do dia na Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430). Entrada gratuita, com vagas limitadas e inscrição prévia pelo Guia Curitiba.

Considerado o maior evento público de moda do Brasil, o encontro celebra dez anos com desfiles, mostras criativas e performances de estilistas locais. A programação ocorre ao longo do dia na Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430). Entrada gratuita, com vagas limitadas e inscrição prévia pelo Guia Curitiba. 16ª Bienal Internacional de Curitiba: Um dos maiores eventos de arte contemporânea da América Latina reúne exposições de artistas globais. Visitação no Museu Oscar Niemeyer – MON (R. Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico).

Gastronomia & Festivais de Inverno

1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Mais de 20 restaurantes da capital oferecem menus exclusivos para a estação fria, destacando ingredientes sazonais como o pinhão. Ocorre em diversos estabelecimentos associados com menus a preços fixos de R$ 99 ou R$ 129.

Mais de 20 restaurantes da capital oferecem menus exclusivos para a estação fria, destacando ingredientes sazonais como o pinhão. Ocorre em diversos estabelecimentos associados com menus a preços fixos de R$ 99 ou R$ 129. Inverno Encantado no Passeio Público: O parque central oferece atrações noturnas gratuitas, compostas por luzes, projeções mapeadas e efeitos na água. No Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro), das 18h às 21h.

Workshops & Networking

Café com Administradores – Herdeiro e Sucessor: Encontro voltado à governança corporativa e sucessão familiar, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Paraná. Realizado na Casa do Administrador – CRA-PR (Rua Coronel Dulcídio, 1565 – Água Verde), a partir das 08h30. Inscrições via plataforma Sympla.

Encontro voltado à governança corporativa e sucessão familiar, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Paraná. Realizado na Casa do Administrador – CRA-PR (Rua Coronel Dulcídio, 1565 – Água Verde), a partir das 08h30. Inscrições via plataforma Sympla. Café com Impacto Curitiba: Reunião focada em empreendedorismo social, inovação e sustentabilidade organizada pela Baanko. Na Rua São Pedro, 696 – Cabral, a partir das 08h30.