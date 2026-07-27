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O que fazer em Curitiba nesta semana? Eagle-Eye Cherry, Edson & Hudson e mais

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 27/07/26 09h10
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Imagem mostra o músico Eagle Eye Cherry
Eagle Eye Cherry faz show em nova casa de espetáculos de Curitiba. Foto: Divulgação/Site Oficial Eagle Eye Cherry

A agenda cultural de Curitiba para os próximos dias reúne atrações de música internacional e nacional, teatro gratuito e eventos gastronômicos. Entre os destaques estão o cantor sueco Eagle-Eye Cherry no Fun Stage e a dupla sertaneja Edson & Hudson no Teatro Guaíra. A capital paranaense também recebe o músico Cícero e sediará eventos de rua no calçadão central.

Shows e apresentações musicais

Eagle-Eye Cherry traz sucessos do pop rock dos anos 90 ao Fun Stage

Cícero realiza show intimista no Teatro Fernanda Montenegro

  • Data e horário: Quinta-feira, 30 de julho de 2026
  • Local: Teatro Fernanda Montenegro
  • Descrição: O artista da MPB contemporânea e indie brasileiro apresenta apresentação focada em letras poéticas e arranjos intimistas.
  • Ingressos aqui

Isa Buzzi traz pop anos 80 para o Teatro Fernanda Montenegro

  • Data e horário: Sábado, 1º de agosto de 2026 | Portões às 18h, início do show às 19h
  • Local: Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel)
  • Descrição: A cantora apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos”, com estética influenciada pelos anos 80 e sintetizadores.
  • Ingressos: De R$ 75 a R$ 450 (conforme o lote). Vendas na plataforma Meaple ou na bilheteria do teatro.
  • Ingressos aqui

Edson & Hudson apresentam clássicos do sertanejo no Teatro Guaíra

  • Data e horário: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
  • Local: Teatro Guaíra
  • Descrição: A dupla sertaneja toca seus maiores sucessos com a tradicional pegada de rock na guitarra.
  • Ingressos aqui

Rogério Koury interpreta clássicos ao piano no Guairinha

  • Data e horário: Domingo, 2 de agosto de 2026, às 18h
  • Local: Auditório Salvador de Ferrante (Teatro Guairinha)
  • Descrição: O pianista Rogério Koury apresenta o espetáculo “Piano em Cena”, interpretando clássicos no palco.
  • Ingressos aqui

Festivais e eventos de rua

Festival Yerba Mate & Coffee ocupa a Boca Maldita

  • Data e horário: Sexta-feira (31/07) e sábado (01/08)
  • Local: Boca Maldita (Calçadão da Rua XV de Novembro)
  • Descrição: Evento de rua que celebra a erva-mate e o café, dois produtos centrais da cultura paranaense.

Inverno Encantado reúne luzes e tecnologia no Passeio Público

  • Data e horário: Diariamente (até 11 de agosto), das 18h às 21h
  • Local: Passeio Público
  • Descrição: Atração do Inverno Curitiba 2026 com projeções holográficas de animais (Bosque Encantado), domo imersivo e espetáculo de águas e luzes.
  • Ingressos: Gratuito.

Boqueirão Fashion celebra 10 anos de moda local

  • Data e horário: Segunda-feira (27/07) a sábado (01/08)
  • Local: Regional do Boqueirão
  • Descrição: Programação focada na união entre comunidade, design e moda regional.

Feiras Especiais de Inverno oferecem produtos da estação no Centro

  • Data e horário: Diariamente nesta semana
  • Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade
  • Descrição: Feiras com opções de artesanato de inverno, malhas e itens da gastronomia típica da estação, como quentão e pinhão.

Teatro e espetáculos

Peça Teatral de Inverno tem sessões gratuitas no Teatro José Maria Santos

  • Data e horário: Quinta (30/07) e sexta (31/07), às 20h; sábado (01/08), às 18h e 20h; domingo (02/08), às 17h e 19h
  • Local: Teatro José Maria Santos
  • Ingressos: Entrada gratuita (Classificação: 14 anos).

Circus Machine apresenta comédia musical em sessão única

  • Data e horário: Sábado, 1 de agosto de 2026, às 20h
  • Local: Company of Clowns (Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco)
  • Descrição: Comédia musical com elementos de palhaçaria ambientada no ano de 2139.
  • Ingressos: Entrada gratuita (Livre para todas as idades).

Espetáculo Ninho Musical atende público infantil no Teatro Fernanda Montenegro

  • Data e horário: Domingo, 2 de agosto de 2026, às 11h30
  • Local: Teatro Fernanda Montenegro
  • Descrição: Teatro para bebês criado por Fabiana Godoy, focado em elementos sensoriais e poéticos para crianças de 6 meses a 6 anos.
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