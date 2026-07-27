O que fazer em Curitiba nesta semana? Eagle-Eye Cherry, Edson & Hudson e mais

A agenda cultural de Curitiba para os próximos dias reúne atrações de música internacional e nacional, teatro gratuito e eventos gastronômicos. Entre os destaques estão o cantor sueco Eagle-Eye Cherry no Fun Stage e a dupla sertaneja Edson & Hudson no Teatro Guaíra. A capital paranaense também recebe o músico Cícero e sediará eventos de rua no calçadão central.
Shows e apresentações musicais
Eagle-Eye Cherry traz sucessos do pop rock dos anos 90 ao Fun Stage
- Data e horário: Terça-feira, 28 de julho de 2026
- Local: Fun Stage, nova casa de shows de Curitiba
- Descrição: O cantor e compositor sueco apresenta seus grandes hits de pop rock dos anos 90 e sucessos mais recentes.
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Cícero realiza show intimista no Teatro Fernanda Montenegro
- Data e horário: Quinta-feira, 30 de julho de 2026
- Local: Teatro Fernanda Montenegro
- Descrição: O artista da MPB contemporânea e indie brasileiro apresenta apresentação focada em letras poéticas e arranjos intimistas.
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Isa Buzzi traz pop anos 80 para o Teatro Fernanda Montenegro
- Data e horário: Sábado, 1º de agosto de 2026 | Portões às 18h, início do show às 19h
- Local: Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel)
- Descrição: A cantora apresenta a turnê “Clube dos Corações Partidos”, com estética influenciada pelos anos 80 e sintetizadores.
- Ingressos: De R$ 75 a R$ 450 (conforme o lote). Vendas na plataforma Meaple ou na bilheteria do teatro.
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Edson & Hudson apresentam clássicos do sertanejo no Teatro Guaíra
- Data e horário: Sexta-feira, 31 de julho de 2026
- Local: Teatro Guaíra
- Descrição: A dupla sertaneja toca seus maiores sucessos com a tradicional pegada de rock na guitarra.
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Rogério Koury interpreta clássicos ao piano no Guairinha
- Data e horário: Domingo, 2 de agosto de 2026, às 18h
- Local: Auditório Salvador de Ferrante (Teatro Guairinha)
- Descrição: O pianista Rogério Koury apresenta o espetáculo “Piano em Cena”, interpretando clássicos no palco.
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Festivais e eventos de rua
Festival Yerba Mate & Coffee ocupa a Boca Maldita
- Data e horário: Sexta-feira (31/07) e sábado (01/08)
- Local: Boca Maldita (Calçadão da Rua XV de Novembro)
- Descrição: Evento de rua que celebra a erva-mate e o café, dois produtos centrais da cultura paranaense.
Inverno Encantado reúne luzes e tecnologia no Passeio Público
- Data e horário: Diariamente (até 11 de agosto), das 18h às 21h
- Local: Passeio Público
- Descrição: Atração do Inverno Curitiba 2026 com projeções holográficas de animais (Bosque Encantado), domo imersivo e espetáculo de águas e luzes.
- Ingressos: Gratuito.
Boqueirão Fashion celebra 10 anos de moda local
- Data e horário: Segunda-feira (27/07) a sábado (01/08)
- Local: Regional do Boqueirão
- Descrição: Programação focada na união entre comunidade, design e moda regional.
Feiras Especiais de Inverno oferecem produtos da estação no Centro
- Data e horário: Diariamente nesta semana
- Local: Praça Osório e Praça Santos Andrade
- Descrição: Feiras com opções de artesanato de inverno, malhas e itens da gastronomia típica da estação, como quentão e pinhão.
Teatro e espetáculos
Peça Teatral de Inverno tem sessões gratuitas no Teatro José Maria Santos
- Data e horário: Quinta (30/07) e sexta (31/07), às 20h; sábado (01/08), às 18h e 20h; domingo (02/08), às 17h e 19h
- Local: Teatro José Maria Santos
- Ingressos: Entrada gratuita (Classificação: 14 anos).
Circus Machine apresenta comédia musical em sessão única
- Data e horário: Sábado, 1 de agosto de 2026, às 20h
- Local: Company of Clowns (Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco)
- Descrição: Comédia musical com elementos de palhaçaria ambientada no ano de 2139.
- Ingressos: Entrada gratuita (Livre para todas as idades).
Espetáculo Ninho Musical atende público infantil no Teatro Fernanda Montenegro
- Data e horário: Domingo, 2 de agosto de 2026, às 11h30
- Local: Teatro Fernanda Montenegro
- Descrição: Teatro para bebês criado por Fabiana Godoy, focado em elementos sensoriais e poéticos para crianças de 6 meses a 6 anos.