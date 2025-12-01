Nestlé abre inscrições para curso gratuito de baristas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Nescafé, em parceria com a consultoria Sofá Café, está com inscrições abertas para uma nova turma do projeto Fazedores de Café em Curitiba. A iniciativa foca na formação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social na área do barismo – a arte de preparar cafés especiais que conquistou o coração dos brasileiros.

As aulas acontecerão entre 17 e 21 de dezembro, na charmosa Royalty Torrefação, Cafeteria & Bar, localizada na Rua São Francisco, 179, bem no coração da capital paranaense. São 12 vagas totalmente gratuitas.

Quer participar? É super simples! As inscrições vão até 6 de dezembro pelo link. Depois disso, os candidatos passam por um processo seletivo bem tranquilo.

O mais incrível desse projeto é seu impacto real: 90% dos alunos formados conseguem emprego na área. O programa é bem completo e vai desde os fundamentos do café especial até técnicas de preparo, passando por atendimento, hospitalidade e uma introdução ao mercado de trabalho.

O Fazedores de Café faz parte de uma iniciativa maior da Nestlé, que mantém programas de sustentabilidade e formação para novas gerações em todas as suas cadeias produtivas – café, cacau e leite. No caso específico do café, o projeto é organizado pela consultoria e cafeteria Sofá Café, com apoio da Nescafé, dentro do programa de sustentabilidade Nescafé Plan, criado em 2011 e hoje considerado o maior para sustentabilidade na cafeicultura no Brasil e no mundo.

Desde 2019, o Fazedores de Café atua em duas frentes bem importantes: no campo, incentivando a sucessão familiar e dando ferramentas para que jovens sintam orgulho do trabalho e evoluam as atividades familiares; e nas cidades, oferecendo capacitação gratuita para jovens em vulnerabilidade social na profissão de barista.

A parceria entre Nestlé e Sofá Café já capacitou 378 jovens em 16 turmas. E tem mais: para 2025, a previsão é encerrar o ano com 408 jovens assistidos em um total de 18 turmas.

A Nestlé, que está no Brasil há mais de 100 anos, segue firme em seu compromisso com a sociedade, atuando como força mobilizadora para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente inclusivo e gerar oportunidades para milhares de brasileiros, além de buscar ser o produtor de alimentos mais sustentável do país.

A empresa emprega mais de 30 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil e mantém 18 unidades industriais em operação, espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de 12 centros de distribuição e mais de 70 brokers responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição.

Comprometida com boas práticas do campo à mesa, a companhia trabalha com milhares de produtores fornecedores em programas de qualidade nas cadeias de cacau, café e leite, garantindo uma produção sustentável e trazendo modernidade ao campo. Além disso, mantém iniciativas nas fábricas para minimizar o uso de água e energia, reduzir emissões, promover reflorestamento e desenvolver inovações em embalagens cada vez mais sustentáveis. Não é à toa que a Nestlé Brasil está presente em 99% dos lares brasileiros.