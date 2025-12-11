Natal roqueiro em Curitiba: Ho Ho Rock’n’Roll agita a Rua da Música

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua da Música, o novo polo gastronômico e musical de Curitiba, se transforma em cenário natalino com o Ho Ho Rock’n’Roll, projeto inédito que promete unir música, gastronomia e toda a magia do Natal em um ambiente único. De 9 a 23 de dezembro, a programação conta com mais de 100 atividades distribuídas em 15 dias de celebração, incluindo shows, cortejos natalinos, oficinas e atrações infantis, pensadas para encantar públicos de todas as idades.

A Rua da Música ganha decoração especial, com árvores iluminadas, cenografia temática e um palco exclusivo instalado na entrada do espaço, criando o cenário perfeito para um Natal em ritmo de rock. Segundo o CEO do Parque Jaime Lerner, Hélio Pimentel, o evento é uma celebração que une música, natureza, gastronomia e grandes bandas da cena cultural paranaense.

+ Leia mais Grande Concerto de Natal retorna ao Teatro Guaíra em Curitiba

Durante a visita, os frequentadores poderão conhecer o Espaço do Papai Noel e apreciar, a partir do Mirante da Ópera, o teatro mais icônico da cidade iluminado com as cores natalinas. A experiência proporciona um verdadeiro mergulho na tradição e na memória afetiva, combinando o espírito natalino com a cultura local.

O grande anfitrião da festa, o Papai Noel, estará presente diariamente no Estúdio do Papai Noel, recebendo visitas de 9 a 23 de dezembro, das 17h40 às 21h30. Para os pequenos, a programação especial inclui o “Brincando na Rua”, que resgata brincadeiras antigas, além de gincanas e atividades coordenadas pelo Let’s Play e oficinas natalinas.

Na entrada do Parque, a Feira Natalina oferece produtos das marcas Let’s Rock, Hand Made Custom Shop e Pepitas Vinho de Origem, funcionando diariamente das 9h às 21h. No Vale da Música, na Ópera de Arame, acontece a Oficina Natalina de Giz Pastel Oleoso no dia 14 de dezembro, em dois horários.

A atmosfera festiva ganha ainda mais sabor com a participação de operações gastronômicas renomadas, como CanaBenta, Mustang Sally, Cão Véio, Ernesto, Rosso e Olaria do Parque, que oferecem opções exclusivas para complementar a experiência.

O coração do evento são as atrações musicais, que trazem a energia de clássicos como “Happy Xmas (War is Over)”, “Christmas Blues” e “Jingle Bell Rock”, interpretados por bandas locais que traduzem o espírito natalino em ritmo de rock. Entre os destaques da programação estão nomes de referência na cena cultural paranaense, como Relespública, Blindagem, Motorocker, Milk’n Blues, Lenhadores da Antártida e Black Maria.

A programação diária inclui música ambiente, apresentações do Quinteto da Rua da Música, versões natalinas em ritmo de rock com a Ho Ho Rock’n Roll Band, atividades infantis, cortejo natalino e shows das bandas convidadas, que se apresentam das 20h30 às 22h. Aos domingos, a programação é encerrada às 20h.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos ou na bilheteria física do Parque. Os curitibanos têm entrada facilitada e gratuita de segunda a sexta-feira; nos finais de semana, pagam meia-entrada no valor de R$ 15,00. Para os demais visitantes, o ingresso custa R$ 30,00.

O Parque Jaime Lerner está localizado na Rua João Gava, 920, no bairro Abranches, em Curitiba. O complexo contempla a Rua da Música, a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, espaços que serão palco desta celebração natalina que promete unir tradição e rock’n’roll.