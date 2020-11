Começa oficialmente a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais a partir do próximo domingo (22), com a estreia do concerto luminoso da estufa e da Árvore da Vida no Jardim Botânico. Esse ano a pandemia do coronavírus alterou a dinâmica das apresentações de Natal, mas a cidade se preparou com espetáculos inéditos no formato drive thru e decoração especial pelos parques.

Confira a programação completa do Natal a seguir:

Concerto luminoso do Jardim Botânico

A estufa do Jardim Botânico vai ganhar contornos luminosos enquanto trilhas sonoras de Natal tomam conta do Jardim Francês. O espaço ainda recebe uma árvore de Natal “viva” de 11 metros de altura, com iluminação especial e 5 mil vasinhos de sálvias vermelhas. Tudo gratuito.

Datas: de 22/11 a 23/12, das 19h às 22h

Feiras Especiais de Natal

As feiras especiais das praças Osório e Santos Andrade irão comercializar produtos natalinos e sugestões de presentes. Nesta edição, o Mercado Municipal também ganha uma feirinha natalina.

Datas: de 23/11 a 23/12. De segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos das 14h30 às 20h30, na Praça Osório. De segunda a sábado, das 10h às 20h; e aos domingos das 12h às 18h30, na Santos Andrade. De terça a domingo, no horário de funcionamento do Mercado Municipal.

Vila de Natal Electrolux no Parque Tanguá

A Vila de Natal Electrolux chega ao Parque Tanguá, no bairro Taboão, com árvore de Natal de 18 metros, iluminação especial do Belvedere e espetáculo de luz e som. Gratuito.

Datas: de 26/11 a 6/1, das 19h às 22h

Luzes de natal no Jardim Botânico. Foto: Luis Costa / Prefeitura de Curitiba.

Coral Palácio Avenida – Natal do Bradesco 2020

Para celebrar com segurança os 30 anos do Natal do Palácio Avenida, a partir do dia 25 de novembro estreia a decoração especial e espetáculo de luz e som gravado. No dia 19 de dezembro, ocorre uma única apresentação por streaming de artistas brasileiros e convidados. Gratuito.

Datas: 25/11 a 6/1, das 19h às 22h (no dia 19/12, às 20h15, única apresentação pelo site Natal do Bradesco 2020)

Natal Condor no Passeio Público

Primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público ganhará decoração especial, patrocinada pela Rede de Supermercados Condor, com árvore de Natal de 11 metros, portais iluminados e feirinha gastronômica. Também haverá exibição de filmes e apresentações de concertos no Coreto Digital. Gratuito.

Datas: 29/11 a 06/01, das 16h às 22h

Experiência de Natal Condor no Parque Barigui

O espetáculo natalino drive-thru no Parque Barigui, que também tem patrocínio do Supermercados Condor, começa no Portal de Acesso (com entrada pela BR 277) e segue por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann. Durante o percurso, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, a uma velocidade máxima de 10 km/h e áudio sintonizado por rádio, como o Grande Coral de Anjos e Homens (virtual), banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Maria Visita Isabel Sua Prima (Magnificat) e Santo Presépio. O circuito ainda terá túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago. Gratuito.

Datas: de 27/11 a 23/12, das 19h às 22h

Foto: Arquivo/Felipe Rosa/Tribuna do Paraná.

Natal “drive-thru” Parque Náutico

Com cerca de 700 metros, o circuito de Natal de carro no parque do Boqueirão terá atrações como árvore de Natal de 22 metros, presépio junto ao lado, anjos de luz e estruturas do espaço iluminadas com microlâmpadas (pórticos, passarela, torre e casa da guarda). Tudo gratuito.

Datas: de 04/12 a 23/12, das 19h às 22h

Natal do Paço 2020

A fachada do Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura e que atualmente abriga a unidade cultural do Sesc, ganha show de luzes e música. Tudo gratuito.

Datas: de 08/12 a 10/12, 20h, 20h15 e 20h30.

Natal no Bosque Alemão

O Oratório de Bach do Bosque Alemão volta a ser transformado na Cidade do Pão de Mel e estrelas de Belém vão embelezar ainda mais o jardim com o portal iluminado. Também será instalada uma árvore de 11 metros no espaço do bairro Vista Alegre. Além da ambientação externa, o Oratório de Bach receberá até 6 de janeiro uma maquete de bolachas que retrata Curitiba. Tudo gratuito.

Datas: de 08/12 a 06/01, das 13h às 19h.

23º Nataleluia da Primeira Igreja Batista

Com ingressos pagos limitados, o espetáculo Nataleluia da Primeira Igreja Batista de Curitiba terá como tema “Um olhar para o céu” e irá ocorrer nos dias 21, 22, 23 e 25 de dezembro. O musical também será transmitido pelo Youtube e televisão (Rede Super 31.1 UHF e 331 na Vivo TV).

Datas: 21, 22, 23 e 25/12, às 20h.