Espetáculo de Natal inédito e gratuito estreia neste domingo no Passeio Público

Um espetáculo inédito promete encantar moradores e turistas neste domingo (30/11), às 19h15, com a estreia do Natal Condor no Passeio Público de Curitiba. O show ‘Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões‘ terá como protagonista a inusitada Família Capivara, unindo música, dança e mensagens de fraternidade em uma apresentação gratuita que integra o Natal de Curitiba 2025.

O cenário será montado ao ar livre na Ilha das Ilusões, no lago principal do Passeio Público. Os personagens da Família Capivara – papai, mamãe e dois filhos – serão interpretados por atores usando bonecos criados pelo artista mineiro Eduardo Santos. Durante os 30 minutos de espetáculo, Papai Noel e seus duendes contarão a aventura natalina dessa família de animais símbolos de Curitiba.

Além do espetáculo, que será apresentado de terça a domingo até 23 de dezembro, o Natal Condor no Passeio Público contará com outras atrações gratuitas a partir de domingo: o carrossel veneziano, um trenzinho sobre trilhos e a Casa do Papai Noel. O carrossel terá 22 cavalinhos e um banco inclusivo para crianças com mobilidade reduzida, enquanto o trenzinho poderá levar até 14 crianças por vez.

Os brinquedos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 20h, permanecendo no parque até 6 de janeiro. Uma árvore de luz de 15 metros e decoração com microlâmpadas nos portais completam a ambientação natalina do mais antigo parque da capital paranaense.