Luan Santana lança primeira parte de DVD gravado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pouco mais de um mês após as duas noites de gravação, Luan Santana lançou, nesta quinta-feira (27/11), a primeira parte do DVD Registro Histórico. A estreia reúne 22 das 44 músicas gravadas e está disponível nas principais plataformas de streaming.

O lançamento celebra os 18 anos de carreira do cantor. As faixas escolhidas revisitam alguns dos maiores sucessos da trajetória, mantendo o mesmo setlist apresentado nas duas apresentações que deram origem ao projeto.

Entre as músicas confirmadas estão clássicos como “Meteoro”, “Somos Apenas Um”, “Amar Não É Pecado” e “Sinais”, todas com novos arranjos e atmosfera nostálgica. A segunda parte do DVD ainda não tem data divulgada pela equipe.

Além do registro musical, o Registro Histórico também renderá um documentário produzido pelo cineasta curitibano Gabriel Twardowski, que acompanhou os bastidores e a preparação do projeto.

Relembre o show

Na gravação, que começou com pouco mais de 1h30 de atraso, o público resistiu ao forte calor dentro do estádio e recebeu Luan ao som de “Te Vivo”, abrindo a noite com clima de memória afetiva. O cantor atravessou o gramado caminhando entre os fãs antes de subir ao palco em formato de “S”. A partir daí, emendou uma sequência de hits que marcaram sua carreira, como “Meteoro”, “Adrenalina” e “Nega”.

O espetáculo foi dividido em três blocos e montado em um palco 360º. No encerramento, Luan interpretou “Um Brinde ao Nosso Amor” com todos os efeitos visuais e recursos cenográficos. A despedida veio ao som de “The Final Countdown”, enquanto o cantor cruzava novamente a arena no meio da plateia antes de deixar o estádio em um carro.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉