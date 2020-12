O Natal deste ano está muito diferente do que estamos habituados, mas nem por isso ele vai ser menos especial. O Planeta Drive-In, que funciona na Pedreira Paulo Leminski, preparou uma programação especial de Natal com a exibição de filmes natalinos, espetáculo de dança e a presença do Papai Noel.

As atrações especiais começam já no dia 17 de dezembro com a exibição do filme “O Grinch” a partir das 18h30. No dia 18 de dezembro, a partir das 18h30, será exibido o filme “Expresso Polar” e no dia 20, também às 18h30 é a vez da exibição do longa “O Quebra Nozes e Os Quatro Reinos”. Além da projeção dos filmes, o público poderá contar com a presença do Papai Noel e de personagens dos filmes, que vão surgir em frente aos carros garantindo a diversão de toda a família.

A programação ainda conta com três sessões do espetáculo de balé “O Quebra Nozes” nos dias 20 e 21 de dezembro. O espetáculo é encenado pela Curitiba Cia de Dança e promete emocionar com uma montagem que mistura balé clássico e dança contemporânea.

