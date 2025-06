Não é só no Largo da Ordem: domingo tem mais feiras de artesanato em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Todo mundo conhece a tradicional Feira do Largo da Ordem, que acontece aos domingos no Centro Histórico de Curitiba. Mas a cidade oferece outras opções para quem curte artesanato e produtos coloniais, sem precisar enfrentar a multidão do Largo.

Neste domingo (1º), três feiras de artesanato estarão funcionando em diferentes bairros da capital. Uma ótima pedida pra quem quer passear com a família, tomar um café da manhã diferente ou garantir aquela lembrancinha especial feita à mão.

A Feira de Arte e Artesanato Garibaldi acontece na Praça Garibaldi, 7, no São Francisco, das 9h às 14h. Já a Feira de Arte e Artesanato 29 de Março fica na Praça 29 de Março, na Rua Padre Anchieta, no Água Verde, e funciona das 8h às 13h. E tem ainda a Feira de Arte e Artesanato Bacacheri, na Avenida José Gulin, 100, que também abre das 8h às 13h.

E se você está procurando produtos fresquinhos para o almoço de domingo, a cidade oferece várias feiras livres espalhadas pelos bairros. Tem opção no Bacacheri, Barreirinha, Cajuru, Campo Comprido, Fazendinha, Jardim Saturno, Mercês, Prado Velho e Vista Alegre.

Todas as feiras livres funcionam das 8h às 12h30, com exceção da Vista Alegre, que encerra às 12h. É só escolher a mais perto da sua casa!

O legal é que, além de comprar produtos frescos direto do produtor, você aproveita para dar uma volta pelo bairro, tomar um café em alguma padaria local e curtir o domingo de um jeito diferente.

A piazada também curte o passeio. Sempre tem alguma guloseima para experimentar ou artesanato colorido para ver. Uma programação que agrada toda a família sem precisar gastar muito.

Então, que tal dar uma variada na programação do fim de semana? As feiras de artesanato e as feiras livres são ótimas pedidas para quem quer conhecer um pouco mais da cidade e seus talentos locais.

