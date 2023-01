Depois de um vídeo viralizar nas redes sociais com uma atendente de uma loja de chocolate cortando panettone na horizontal, muita gente ficou na dúvida. Afinal, existe jeito certo para cortar o pão doce?

Em meio a polêmica, a confeiteira Carolina Garofani, da Caramelodrama, gravou um vídeo e postou em sua rede social desmistificando o corte do panettone.

Corte correto é na vertical

A Carolina Garofani faz panettones de fermentação natural desde 2015. Ela aprendeu a fazer o pão doce na Itália. Primeiro, a confeiteira explica que existe um motivo para cortar o panettone na vertical. “A forma do panettone, além de conter a massa, também serve para proteger o panettone do ressecamento. Assim, como a glaçagem que vai por cima dele. Então, se você remover o papel inteiro de uma vez, e não for comer tudo de uma vez, você vai ressecar o seu panettone”, explica a confeiteira, no vídeo.

A Carolina Garofani explica que o melhor é cortar o panettone no meio e retirar o papel apenas da parte que você vai comer, cortando o pão em fatias triangulares. O que sobrar, guarde de novo no pacote de plástico, bem fechado, e dentro da caixa para proteger.

Por que não na horizontal?

A confeiteira explica que a fibra vertical do glúten – proteína presente na farinha do trigo – da massa do panettone é o que dá a sensação de derretimento na boca. “É uma experiência muito mais agradável, promessa de especialista”, defende Carolina.