O anúncio sobre a eficácia da Coronavac, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório chinês Sinovac, gerou muita polêmica nas redes sociais, mas também fez com que uma música ficasse em evidência. Isso porque a música Bum Bum Tam Tam foi usada como meme para elogiar o trabalho do instituto.

Segundo o Spotify, após o anúncio sobre a eficácia da CoronaVac, a plataforma de streaming registou aumento de 284% no consumo da música Bum Bum Tam Tam. Isso repercutiu diretamente entre os ouvintes brasileiros, em comparação ao início do mês.

Qual é a música Bum Bum Tam Tam?

A alta se deu após a avalanche de memes, que pipocaram nas redes sociais, ligando o sucesso da vacina, ao hit de MC Fioti, levando o tema até mesmo aos trend topics do Twitter. Entre os estados, São Paulo registrou a maior alta, com 265% de aumento do consumo da música, durante o mesmo período.

A música é um funk, gravado pelo MC que é agenciado pela gigante KondZilla. No YouTube, o clipe da música tem mais de um bilhão de visualizações e o vídeo oficial também teve registro de aumento nas buscas. Muita gente até brincou nos comentários, dizendo: “Aqui é a música da campanha da vacinação contra o covid-19 do instituto Butantã?”. Veja o clipe:

Meme por causa da vacina

Gravada em 2017, a música Bum Bum Tam Tam já era conhecida Brasil afora, mas por causa dos memes, ficou ainda mais forte. Até a Orquestra Sinfônica da Bahia brincou com o assunto e rendeu ainda mais nas redes sociais. Veja alguns dos vídeos e memes:

