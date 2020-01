O Museu Oscar Niemeyer (MON), um dos lugares mais visitados e fotografados por curitibanos e turistas, acaba de lançar um concurso de fotos no Instagram. De acordo com os organizadores, a campanha “#meumon: revele o museu que só você vê”, tem como objetivo de envolver ainda mais o público e estimular o visitante a descobrir locais e ângulos inusitados do MON, especialmente nas férias. Confira o Instagram da Tribuna!

Lançada em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura do Paraná, a campanha #meumon que marca as comemorações dos 17 anos do MON vai até 1º de março de 2020. Para participar, os visitantes devem marcar as fotos feitas no museu com @museuoscarniemeyer e #meumon. Esta ação é válida apenas no Instagram e é preciso seguir o perfil do MON nessa rede. Leia o regulamento do concurso.

Os criadores das 17 fotos mais originais e criativas, escolhidas por uma comissão avaliadora, ganharão 100 ingressos cada, para presentear amigos e familiares com visitas ao museu durante o ano de 2020, além de ter a fotografia exposta em uma galeria virtual do museu, criada especialmente para a campanha.

“Com esta campanha, queremos aproximar cada vez mais nossos visitantes e proporcionar a eles novas e incríveis experiências, ao lançar olhar de forma inusitada sobre os inúmeros espaços conhecidos e também os inexplorados dentro do Museu”, comenta a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.

O MON

O Museu Oscar Niemeyer pertence ao Governo do Estado. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além da mais significativa coleção de arte asiática da América Latina.

No total, o acervo conta com aproximadamente 7 mil peças, mantidas num espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina.

Museu Oscar Niemeyer (MON)

Rua Marechal Hermes, 999 – Curitiba

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Quartas gratuitas (oferecimento do Governo do Estado do Paraná). museuoscarniemeyer.org.br