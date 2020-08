View this post on Instagram

Ontem a leonina aqui ficou mais experiente.🦁 💁‍♀️ 73 aninhos com muito amor, comemorado com o pessoal daqui de casa mesmo, mas confesso que consegui sentir todos os 170 mil beijos e abraços de vocês. Os meus seguinetes, que tanto amo. ❤️ Ainda não consegui responder todo mundo no direct, mas queria deixar aqui o meu eterno obrigada a todes vocês. Um comentário, uma mensagem… tudo o que vcs fazem por aqui me deixa cada vez mais viva e cada vez mais feliz, pela pessoa que eu sou e pela pessoa que eu posso transparecer ao mundo. #seguinetespower E peeera lá, não é pq virou a chavinha de 72 para 73 que eu vou deixar de rebolar a minha raba, viu minha filha??? Vai ter Dona Dirce cada vez mais no feed de vocês SIIIM!!! Kkkkkkk A vovó tá com 73 anos? Tá! MAS A VOVÓ TA MARAVILHOSAMENTE PLENA!!! Um beijo mega especial para meus parceiros lindos, que levantaram meu astral (mais ainda né, afinal, leonina mores!) mandando um monte de coisa aqui pra casa, pra poder comemorar com GOSTO! 😍😍😍 @allfrites @choppoktosuberlandia @bolosdocurinhas @candybaloes @lilipetit_cestas Vcs são INCRÍVEIS, muito sucesso a todes! Um beijo meus amores, nunca se esqueçam o quanto sou grata e o quanto a VOVÓ AMOCÊS MAIS QUE PÃO DE QUEIJO. 😘❤️ . . . #DonaDirce #73anos #Aniversário #Seguinetes #Vovó #Parabéns #Obrigada #AmoVocês