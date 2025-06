Monges tibetanos trazem ritual de espiritualidade para Curitiba

Curitiba se transforma na próxima quarta-feira (02) em ponto de encontro entre o místico e o sagrado com a chegada dos monges do prestigiado Mosteiro tibetano Drepung Loseling. Em sua segunda passagem pela cidade, eles trazem uma programação especial que une espiritualidade, cultura e celebração: trata-se de uma homenagem mundial pelos 90 anos do XIV Dalai Lama – cuja data de nascimento, 6 de julho, será comemorada com intensidade também em solo curitibano.

Nesta edição, os monges vêm acompanhados do respeitado mestre tibetano Geshe Lobsang Dhondup, que oferecerá ensinamentos e conduzirá um retiro espiritual. A abertura acontece com uma palestra e apresentação no auditório da FESP, marcada pelos impressionantes cânticos multifônicos — tradição sonora única no planeta, que combina vozes profundas a instrumentos sagrados do Tibet.

Entre quinta e domingo (03 a 06), a sede rural do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), em Quatro Barras, acolherá o público para vivenciar o coração da tradição tibetana. O espaço receberá atividades como meditação, ensinamentos, cânticos, além da criação da Mandala de Tara Vermelha — símbolo da compaixão e das boas energias, que será construída grão a grão e depois ritualisticamente desfeita, em um gesto que expressa a impermanência de todas as coisas.

A programação é aberta a todos, independentemente de credo. “O Budismo não busca conversões, mas sim promover uma cultura de paz — na mente, no coração e na sociedade”, ressalta Bruno Davanzo, coordenador do evento. Ele destaca ainda que a presença dos monges e do Lama brasileiro Padma Santem é uma oportunidade rara de vivenciar práticas espirituais autênticas da linhagem tibetana.

Realizado pelo CEBB, pelo Drepung Loseling Monastery e pela Tibet House Brasil, com apoio de Sua Santidade o Dalai Lama, o evento promete ser uma experiência única de espiritualidade e conexão. As vagas são limitadas e as inscrições já estão disponíveis.

Serviço:

Informações e inscrição nos eventos com os monges tibetanos: https://cebb.org.br/turne2025sukhavati



2 de julho | CURITIBA – Palestra e Apresentação

Tema: Abrindo o Coração: Despertando a Mente da Bondade Universal

Horário: 19h30

Local: Auditório da FESP

Com: Geshe Lobsang Dhondup e monges do Monastério Drepung Loseling



3 a 6 de julho | QUATRO BARRAS – CEBB SUKHAVATI – Retiro de Ensinamentos e Mandala de Areia

Tema: Originação Dependente – “Aquele que vê a originação dependente vê o Dharma, e aquele que vê o Dharma vê o Buda.”

Abertura com cerimônia solene

Ensinamentos com Geshe Lobsang Dhondup

Meditação, cantos sagrados e a criação da Mandala de Tara Vermelha



6 de julho | CURITIBA – Celebração dos 90 anos de Sua Santidade o Dalai Lama

Tema: Cultura de Paz e Valores Universais

Horário: 16h

Local: Auditório da FESP

Com: Geshe Lobsang Dhondup e monges tibetanos

Atividades: Palestra, Música Sagrada e Cânticos Monásticos