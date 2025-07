Com férias e entrada grátis às quartas-feiras, o Museu Oscar Niemeyer (MON) vai funcionar em horário estendido a partir desta quarta (23) até sábado (26) desta semana. Durante o período, o museu ficará aberto das 10 às 20 horas.

A decisão de ampliar o horário de funcionamento foi motivada pela alta procura registrada neste mês, quando o museu chegou a receber mais de 5 mil visitantes em um único dia, cinco vezes acima da média habitual.

“Ampliar o horário nesta semana é uma maneira de responder ao interesse do público e garantir uma visita mais confortável para todos. Nosso objetivo é oferecer uma experiência de qualidade, com tempo e espaço para que cada pessoa aproveite o museu da melhor forma”, destaca Juliana Vosnika, diretora-presidente do MON.

Programa Férias no MON

Durante todo o mês de julho, o museu apresenta o programa Férias no MON, iniciado no dia 13. As ações são voltadas para públicos de todas as idades, com oficinas, jogos e experiências que convidam à interação e à criatividade. A agenda completa pode ser conferida nas redes sociais e no site do museu.

Entre os destaques em cartaz estão a exposição “Re-Selvagem”, da artista francesa Eva Jospin, com instalações imersivas de grande escala. Os visitantes podem conferir uma espécie de selva reinventada no Olho e Espaço Araucária. Com curadoria de Marcello Dantas, reúne nove obras de grandes dimensões, entre elas instalações e desenhos, além de dois vídeos.

A matéria-prima das instalações são o bordado de seda, papelão, madeira, bronze e tecido, entre outros, que a artista transforma materiais cotidianos e cria uma paisagem viva.

Outra oportunidade de conferir o trabalho de um artista internacional é a exposição “Veemente”, do artista mexicano Gabriel de la Mora, na sala 1. São 70 obras, entre instalações, telas com técnicas mistas e esculturas. O conjunto apresenta não só a estética do artista e sua evolução, mas também a diversidade e peculiaridade dos materiais utilizados.

Mais um grande destaque é “Teia à Toa”, mostra que apresenta um recorte da produção do artista carioca Barrão dos últimos 20 anos, na sala 3. Com curadoria de Luiza Mello, reúne obras em cerâmicas multicoloridas, esculturas monocromáticas em resina e bronze, aquarelas e instalações. Desenhista, pintor, escultor e artista multimídia, Barrão reaproveita objetos do cotidiano e sucatas, conferindo-lhes novos significados.

A entrada é gratuita às quartas-feiras e nos últimos domingos do mês. Mais informações em www.museuoscarniemeyer.org.br.

Serviço:

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba

Horário estendido, excepcionalmente, de 23 a 27 de julho: 10h às 20h

Ingressos: R$ 36 inteira | R$ 18 meia-entrada

Entrada gratuita toda quarta-feira e nos últimos domingos do mês