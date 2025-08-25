MON abre as portas gratuitamente no último domingo de agosto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) terá entrada gratuita no próximo domingo, 31 de agosto. A iniciativa, que começou em julho deste ano, faz parte de uma ação do Governo do Estado do Paraná para democratizar o acesso à cultura e atrair mais visitantes aos finais de semana.

Além das tradicionais quartas-feiras gratuitas, agora o público pode aproveitar o último domingo de cada mês para conhecer ou revisitar este espaço incrível sem gastar nada.

+ Leia mais Festa do Vinho em SJP terá polenta gigante e shows gratuitos

“Queremos que os visitantes aproveitem o MON como um espaço cultural acolhedor e acessível a todos. A gratuidade aos domingos é uma oportunidade tanto para quem visita o Museu pela primeira vez quanto para aquelas pessoas que já nos visitaram e querem voltar para conhecer as novas exposições”, afirma a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.

O MON está com uma programação bem diversa. Atualmente, você pode conferir exposições como “Teia à Toa”, do artista Barrão, “Veemente”, de Gabriel de la Mora, além das mostras “Pure Gold – Upcycled! Upgraded!”, “Afeganistão – Tapetes de Paz e Guerra” e “Eterno Feminino”, de Teca Sandrini.

Também estão em cartaz “Trilhos e Traços – Poty 100 anos”, “África, Expressões Artísticas de um Continente”, “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses – Colonialismo” e “O Mundo Mágico dos Ningyos”. Sem esquecer dos espaços permanentes como o “Pátio das Esculturas”, “Espaço Niemeyer” e “MON sem Paredes”.

Para completar a experiência, o museu oferece oficinas e mediações para diferentes idades e perfis durante todo o mês. São atividades que aproximam o público da arte e tornam a visita ainda mais rica e interativa.

Vale lembrar que o MON é um patrimônio estadual vinculado à Secretaria de Estado da Cultura e abriga um acervo impressionante com cerca de 14 mil obras de arte. Com mais de 35 mil metros quadrados de área construída, é o maior museu de arte da América Latina.

Serviço

Museu Oscar Niemeyer

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h (com entrada permitida até 17h30)

Ingressos: R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia-entrada)

Entrada gratuita: às quartas-feiras e no último domingo do mês