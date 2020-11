O Metallica anunciou nesta quarta-feira (11) que os quatro shows no Brasil foram adiados por causa da pandemia do novo coronavírus e ainda não há novas datas para ocorrerem. As apresentações, inicialmente marcadas para abril, já haviam sido remarcadas para dezembro deste ano. Em Curitiba, o show tinha sido reagendado em março, para ocorrer no dia 16 de dezembro, no estádio Couto Pereira.

Além de Curitiba, a banda passaria com a turnê WorldWired por Porto Alegre (14 de dezembro), São Paulo (18 de dezembro) e Belo Horizonte (20 de dezembro). A produtora Live Nation indica que o público guarde os ingressos, pois eles serão válidos no futuro.

“É com o coração apertado que estamos novamente nesta situação, sete meses depois, para anunciar que as datas da nossa turnê na América do Sul, marcadas para dezembro deste ano, estão mais uma vez sendo adiadas por conta da pandemia da Covid-19. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros promotores locais para reprogramar esses shows, esperançosamente no final de 2021 e teremos uma atualização para vocês em breve”, diz o grupo em nota.

Greta Van Fleet seria o responsável pela abertura em todos os shows da turnê pela América do Sul e o grupo Ego Kill Talent marcaria presença nos eventos no Brasil.