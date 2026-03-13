Memorial de Curitiba abre temporada de apresentações folclóricas

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O Memorial de Curitiba, cartão-postal do Centro Histórico, abre suas portas neste domingo (15/03) para um espetáculo de cores, sons e movimentos que promete encantar os curitibanos. É a largada da temporada 2026 do Pavilhão Étnico, projeto que há anos celebra a rica diversidade cultural da capital paranaense.

A partir das 11h, três grupos folclóricos sobem ao palco para mostrar um pouco das tradições que ajudaram a moldar a identidade curitibana. As apresentações fazem parte das comemorações pelos 333 anos de Curitiba, reunindo manifestações artísticas que vão do samba ao break, passando pela dança indiana e pelas tradições germânicas.

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Ao todo, 12 grupos artísticos farão a alegria do público até outubro, com 24 espetáculos que prometem ser um mergulho na cultura de diferentes povos. Os artistas foram escolhidos a dedo, por meio de projetos aprovados pelo Fundo Municipal da Cultura, dentro do Programa de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura de Curitiba (Paficc). Cada grupo recebeu R$ 10 mil da Fundação Cultural para dar vida aos espetáculos.

A abertura fica por conta das “Manifestações Afro-Brasileiras”, um caldeirão cultural que mistura o gingado do samba com a energia das danças urbanas como break, street dance, freestyle e dubstep. Na sequência, a bailarina Janine de Campos transporta o público para a Índia com o espetáculo “Quando a Dança Reza”, trazendo toda a delicadeza e espiritualidade da dança tradicional indiana. Para fechar o dia com chave de ouro, “Arte Heimat” resgata as raízes germânicas que ajudaram a construir a história e a cultura de Curitiba.

Nos próximos domingos, o Pavilhão Étnico promete ser um passeio pelo mundo sem sair da cidade. As apresentações trarão um pouco das tradições de diferentes povos e comunidades da capital.