Mel Lisboa canta Rita Lee em show inédito em Curitiba

Depois de mergulhar de cabeça na experiência de dar vida à rainha do rock nacional nos palcos do teatro, Mel Lisboa traz para Curitiba o show “Mel Lisboa Canta Rita Lee“. A apresentação única acontece dia 25 de setembro, no Tork n’ Roll, com ingressos a partir de R$ 60.

A relação de Mel com Rita começou lá em 2014, quando ela assumiu o desafio de interpretar a artista pela primeira vez no musical “Rita Lee Mora ao Lado” – e olha que com o selo de aprovação da própria Rita! Em 2023, a atriz voltou a encarnar a estrela maior do rock brasileiro no espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, que segue há mais de um ano em cartaz bombando em São Paulo, com sessões sempre lotadas – e que, por enquanto, o público curitibano ainda não teve a chance de conferir.

Rita, sempre generosa, chegou a dizer: “Mel, você me fez muito melhor do que eu mesma”. Um elogio desses não é para qualquer um, né? E Mel retribuiu da melhor forma possível: transformando sua admiração em um tributo musical que percorre o Brasil celebrando o legado da artista.

A porto-alegrense Mel Lisboa já nasceu imersa no universo artístico. Filha do talentoso e saudoso cantor e compositor Bebeto Alves com a respeitada astróloga Cláudia Lisboa, ela começou sua trajetória na dramaturgia ainda na adolescência. Na TV, seu grande marco foi a minissérie “Presença de Anita” (TV Globo, 2001), de Manoel Carlos, que marcou sua estreia na telinha. Recentemente no cinema, participou de produções como “Maníaco do Parque” e “Atena”, trabalhos que renderam indicações e prêmios importantes. No teatro, segue em cartaz com o musical baseado na autobiografia de Rita Lee desde abril de 2023, performance que lhe garantiu indicações de melhor atriz em premiações respeitadíssimas como Shell e APCA.

Vai ser uma noite imperdível para cantar e celebrar a música da eterna Rita Lee com quem se tornou sua pupila mais fiel. Quem ama rock nacional não pode ficar de fora!

Serviço

Mel Lisboa Canta Rita Lee

Local: Tork n’ Roll – Av. Mal. Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças, Curitiba/PR

Data: Quinta-feira, 25 de Setembro

Horário: 22 horas

Abertura da casa: 20h30

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados pelo responsável legal.

Realização: Lado C Ativadora Cultural | Todt Produções | CQ Music

Ingressos:

Vendas de ingresso, exclusivamente online, em:

www.minhaentrada.com.br