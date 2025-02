Mega festival vai reunir lendas do sertanejo em Curitiba

Curitiba vai receber no primeiro dia de novembro um show sertanejo que promete ficar na história da cidade. Anunciado oficialmente pela influencer Virgínia Fonseca, nora do cantor Leonardo, o show será no formato “festival”, com as duplas se apresentando em shows separados, no palco que será montado na Ligga Arena, do Athetico Paranaense.

No storie postado por Virgínia em seu perfil, estavam listadas os artistas Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo, Cesar Menotti e Fabiano e Daniel, mas nem todos devem estar na apresentação de Curitiba. Por enquanto, estão confirmados, conforme apurou a reportagem, Leonardo e Chitãozinho e Xororó. No entanto, pelo menos mais dois artistas ou duplas “clássicas” devem fazer parte do espetáculo sertanejo.

+ Leia também: Fim de semana tem facas, espadas, fogo, churrasco, cerveja e rock em Curitiba

Valores de ingressos e maiores detalhes ainda não foram revelados, mas após as definições restantes novos informes devem acontecer nas próximas semanas. Como em shows semelhantes, os ingressos devem ter boa variação de preços, partindo dos R$ 100 até valores mais altos, para setores mais específicos, em posições privilegiadas e com benefícios.

A turnê (ainda sem nome) tem shows confirmados também em Brasília (10 de maio), Goiânia (9 de agosto), São Paulo (23 de agosto) e Belo Horizonte (11 de outubro).