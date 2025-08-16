Marisa Monte em Curitiba: ingressos a partir de R$ 140

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fãs de Marisa Monte, se preparem: a cantora anunciou que retornará a Curitiba em 15 de novembro com a turnê Phônica. O show acontece na Pedreira Paulo Leminski e os ingressos estarão disponíveis para a venda a partir de R$ 140.

Conforme a produção do evento, a venda geral ocorre a partir das 14h de quarta-feira (20). Clientes dos cartões BB Visa têm pré-venda exclusiva entre às 12h de segunda-feira (18) até às 12h de quarta (20).

De acordo com a produção, o espetáculo une a banda de Marisa Monte a uma orquestra sinfônica com 55 músicos sob a regência do maestro André Bachur. Em todo Brasil, serão seis shows. Curitiba será a quarta apresentação da turnê.

Segundo a cantora, as vezes que cantou acompanhada de orquestras foram experiências extraordinárias, emocionantes e inesquecíveis. Para ela, a interação entre os músicos no palco, a complexidade dos arranjos e a combinação de técnica com a emoção fizeram dos concertos experiências verdadeiramente mágicas.

“Para a série especial de seis shows da Phonica, em parceria com o maestro André Bachur, que me acompanhou no concerto de comemoração dos 90 anos da USP, selecionamos músicos virtuosos das melhores orquestras do país. Junto com minha banda, unimos o popular ao erudito para interpretar clássicos, criando mais uma experiência transcendental”, conta.

Serviço

Quando: 15/11 (sábado)

Abertura dos Portões: às 16h

Horário do Show: às 19h30

Local: Pedreira Paulo Leminski – R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba.

Ingressos: a partir de R$ 140 pelo site da Ticketsforfun e na bilheteria oficial.