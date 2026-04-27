Mantras, música eletrônica e carros clássicos: Destaques da semana em Curitiba

Prepare o fôlego e a agenda! A semana em Curitiba promete ser uma das mais ecléticas do ano, com grandes nomes internacionais, festivais de música eletrônica e eventos para toda a família. Separamos aqui os principais destaques para você se programar e curtir a semana com o melhor que acontece em Curitiba.

Quarta-feira (29/04): para quem prefere algo mais clássico, a Orquestra Sinfônica do Paraná realiza apresentações especiais, levando a música erudita para mais perto do público, na Rua São Vicente de Paulo, 1091, Centro, de Araucaria.

Quinta-feira (30/04): Mantras e Meditação A dupla de renome mundial Deva Premal & Miten desembarca no Teatro Positivo na quinta-feira. O show promete uma noite de espiritualidade e mantras, ideal para quem busca paz e conexão interior.

Ingressos: Disponíveis via Disk Ingressos.

“Muito Dinheiro Envolvido” : É uma comédia de suspense que estreia no dia 30 de abril de 2026 no Teatro José Maria Santos. Estrelada por Andy Gercker e Fernanda Magnani, a peça utiliza humor ácido para criticar o sistema de mercadorias e a ansiedade contemporânea. Sessões de 30 a 03 de maio em Curitiba.

: É uma comédia de suspense que estreia no dia no Teatro José Maria Santos. Estrelada por Andy Gercker e Fernanda Magnani, a peça utiliza humor ácido para criticar o sistema de mercadorias e a ansiedade contemporânea. Sessões de 30 a 03 de maio em Curitiba. Ingressos: Variam entre R 80,00, disponíveis no Diskingressos.

Sexta-feira (01/05) – Feriado de Maio: Volksfest e Circo O feriado começa com a 7ª edição do Volksfest, celebrando a cultura alemã com muita cerveja artesanal e lazer – ingressos Volksfest. No Teatro Guaíra, a magia toma conta com o espetáculo “O Grande Circo Místico”, uma produção que une música e dança de forma deslumbrante.

Sábado (02/05): O Templo na Pedreira O sábado é dos “Warunguers”. O Warung Day Festival 2026 ocupa a Pedreira Paulo Leminski, trazendo os maiores nomes da cena eletrônica mundial para o cenário icônico de Curitiba. Prepare os óculos de sol, pois a festa vai longe!

Warung Day Festival terá 12 horas de programação. Foto: Divulgação/Gui Urban.

Domingo (03/05): Feira e Empreendedorismo Para fechar a semana com tranquilidade, acontece a Feira Empreendedores da Nossa Terra – Especial Dia das Mães. Uma ótima oportunidade para garantir o presente da matriarca com produtos artesanais e apoiar a economia local.