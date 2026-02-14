Warung Day Festival terá 21 atrações em Curitiba; Programação completa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Marcada para o dia 2 de maio (sábado), a edição 2026 do Warung Day Festival terá 21 atrações distribuídas ao longo de 12 horas de programação. O evento será realizado a partir das 14h na Pedreira Paulo Leminski e na Ópera de Arame, em Curitiba.

Entre os principais destaques do line-up estão Charlotte de Witte, Deep Dish, Enrico Sangiuliano, Guy Gerber, Guy J, Monolink, Chambord e Desiree. Os artistas representam diferentes vertentes da música eletrônica contemporânea, do techno ao house melódico.

Completam a programação nomes como Antonio Oliva, Badaro, Enrico & Carmo, Fran Bortolossi, Malive, Bhaskar, Eli Iwasa, Ruback, Beltran, Blancah, Neoclassic, Rod Brito e Zac.

Nesta edição, o festival mantém o conceito “A natureza é o Templo. A música é o caminho”. A proposta é ir além do espetáculo musical e criar uma experiência imersiva que integra paisagem, cenografia, iluminação, som e público em uma narrativa contínua do início ao fim do evento.

Com o anúncio do line-up completo, o festival entra em uma nova fase de vendas. A pré-venda está esgotada e o segundo lote já está disponível, em quantidade limitada, no site oficial.

Os ingressos WDF, que dão acesso a todos os palcos, custam a partir de R$ 270 (meia-entrada) e R$ 540 (inteira) para o público feminino, e R$ 330 (meia-entrada) e R$ 660 (inteira) para o público masculino.

Já os ingressos VIP variam entre R$ 410 e R$ 1.000. A categoria Experience tem valores entre R$ 940 e R$ 1.150. As entradas são comercializadas pelas plataformas Blueticket e Ingresse.

