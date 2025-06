Maior tributo ao Michael Jackson da América Latina vem a Curitiba

O significado e o legado do Rei do Pop seguem vivos e um dos maiores exemplos disso é o espetáculo “Tributo ao Rei do Pop”, estrelado por Rodrigo Teaser. Considerado o maior show da América Latina em homenagem ao astro norte-americano, o espetáculo acumula números impressionantes em 12 anos de carreira: já passou por oito países, quatro continentes e mais de 300 cidades, sendo visto por mais de um milhão de pessoas.

Após turnê pelos Estados Unidos, Ásia e África do Sul, Teaser retorna à capital paranaense no dia 14 de junho. A apresentação, com realização da Prime, acontece no palco do Teatro Guaíra às 21h15.

A megaprodução inclui elevadores de palco, catapulta, banda ao vivo e bailarinos, recriando toda a estrutura das principais performances de Michael Jackson. Com cenários e figurinos idênticos aos utilizados pelo Rei do Pop, o show é adorado pelo público brasileiro desde sua estreia em junho de 2013.

Durante quase duas horas de espetáculo, o público poderá conferir sucessos como “Beat It”, “Smooth Criminal”, “Thriller”, “Wanna Be Startin’ Somethin'” e “Billie Jean”, em meio a diversas surpresas. A direção é assinada pelo norte-americano LaVelle Smith Jr., vencedor de um troféu Grammy e bailarino de Michael Jackson por 28 anos.

Serviço

RODRIGO TEASER – “Tributo ao Rei do Pop”

Quando: 14 de junho de 2025 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, 175)

Horários: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 120min

Ingressos: a partir de R$110,00 (meia-entrada) + taxa adm, o valor varia de acordo com o setor. A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, mesários, profissionais da saúde, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. Clientes Clube Disk Ingressos possuem40% de desconto na compra de até dois ingressos por associado. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, pix e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos – Call-center Disk Ingressos (41) 33150808, online – www.diskingressos.com.br e na bilheteria do teatro Guaira (de terça a sábado, das 12 às 18 horas).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: livre

Informações p/ o público: (41) 33150808 / @maisumadaprime

Realização: Prime