Atriz Débora Bloch faz gloriosa festa com elenco para celebrar nova idade

Debora Bloch provou que sabe mesmo aproveitar a vida —e que, fora das telas, não tem nada da vilã Odete Roitman. A atriz completou 62 anos no dia 29 de maio e celebrou a nova idade com uma animada festa neste fim de semana, cercada por amigos, samba, e um elenco de peso da novela “Vale Tudo”, atualmente em exibição no horário nobre da Globo.

A comemoração aconteceu poucos dias após o casamento da filha de Debora, Júlia Anquier, fruto da relação com o chef francês Olivier Anquier. A união de Júlia com a cantora Maria Beraldo foi celebrada de forma mais íntima, e o aniversário da atriz acabou se tornando uma nova ocasião para reunir pessoas queridas.

Nas redes sociais, os registros da festa chamaram atenção pelo alto astral. Em um dos vídeos mais compartilhados, Debora aparece sambando animadamente ao lado de Paolla Oliveira, que interpreta sua filha Heleninha na novela. Os dois foram acompanhados por Luís Salém, o Eugênio da trama, em uma roda de samba liderada por Mart’nália —que não deixou ninguém parado.

A festa, descrita por Salém como “a mais animada do ano”, contou com a presença de outros nomes do elenco de “Vale Tudo”, como Alexandre Nero, Matheus Nachtergaele, Humberto Carrão, Carolina Dieckmann, Pedro Waddington, Luis Lobianco e Breno Ferreira. Regina Casé, Caio Blat e Jonas Bloch —pai de Debora— também marcaram presença no evento.

Além de dançar e se jogar no samba, a atriz ainda soltou a voz durante o “momento karaokê”, acompanhada por outros atores como Nero, Carrão e Dieckmann.

A festa foi elogiada por fãs nas redes. “Queria ser amiga da Debora só pra estar nessa roda de samba”, brincou o perfil @cinemacultbr. “Essa mulher é um patrimônio nacional”, elogiou @gabioliveiraa_. Já @teledramaniaco comentou: “A Odete Roitman jamais aprovaria essa bagunça —e é por isso que a Debora merece tudo!”.