Livro e exposição reúnem obras de artistas mulheres em Curitiba

Arte feita por mulheres, para mulheres e sobre mulheres. Esse é o conceito que permeia o projeto “Beleza Intrínseca”, que será lançado nesta terça-feira (02/12), às 20 horas, no charmoso Negrita Café, no Centro de Curitiba.

A publicação, fruto da parceria entre a curadora Miriam Fontoura e a designer gráfica Adriana Alegria, não é apenas um livro – é um manifesto visual que tece diálogos entre artistas mulheres que vão muito além da técnica.

“A ideia foi fazer uma conversa entre artistas mulheres que, para além da técnica e qualidade artística, tenham como prática entregar posicionamento e representatividade para o universo político, social e cultural”, explica Miriam. “Busquei traçar um fio invisível por meio das linguagens intrínsecas e conectadas com a essência do trabalho autoral de cada artista e que, de algum modo, potencializa a transformação do coletivo e democratização da arte”, completa.

Para quem vai prestigiar o lançamento, a noite promete ser intensa. Além de poder adquirir a publicação com preços promocionais, os visitantes terão acesso a uma exposição com obras inéditas das artistas Beatriz Lago, Bruna Alcantara e Elenize Dezgeniski – algumas delas criadas especialmente para o livro.

Adriana Alegria, que além de idealizadora também assina a direção gráfica do projeto, destaca a importância de documentar o trabalho de mulheres artistas: “Ao documentar com essa publicação, ampliamos o campo das artes visuais, enriquecendo o repertório estético e reconhecemos a pluralidade de experiências”, diz. “Esse livro narra opressões, libertações, aponta transformações e denuncia as desigualdades, sendo uma fonte de estudos de gênero”, finaliza.

Entre as artistas participantes, Beatriz Lago apresenta uma série de obras realizadas com a técnica da serigrafia – que usa impressão, telas e tintas. Para ela, que tem nas ruas seu principal espaço de expressão, o projeto representa uma importante consolidação: “Enquanto artista urbana, que tem no papel seu principal suporte para colorir e dialogar através da efemeridade de ocupar muros, uma publicação impressa abraça a potência do registro e da memória”, diz.

Já Elenize Dezgeniski criou especialmente para o projeto a obra “Como Tirar o Peso de Uma Pedra”, uma escultura interativa com instruções para o público. “É uma alegria poder estar ao lado de artistas que admiro e poder refletir sobre as múltiplas ‘mulheridades’ possíveis, somado ao desafio de criar uma obra inédita com total liberdade”, comenta a artista.

Bruna Alcantara, por sua vez, traz um trabalho que questiona o papel santificado atribuído às mães. “Criei uma obra que traz como centro, a figura da mulher e seu filho, dentro de um oratório, objeto que faz parte do meu imaginário e da minha memória afetiva de uma mulher criada no interior do estado”, explica. “Questionar o papel sagrado das mães, é também questionar o papel do cuidado atribuído à elas”, complementa.

O evento ainda contará com uma roda de conversa onde artistas, idealizadoras e curadora debaterão os processos de criação do livro, as técnicas utilizadas e os conceitos por trás das pesquisas e obras – um momento precioso para troca de percepções e diálogos sobre criação e caminhos artísticos.

Como parte das contrapartidas sociais do projeto, foram realizadas oficinas de monotipia para meninas de 6 a 13 anos da Associação Irmão Sol & Irmã Lua, ministradas pelas artistas visuais Tuany Hase e Andy Nicolini – um convite à experimentação e à manifestação espontânea de assuntos ligados ao feminino.

O projeto “Beleza Intrínseca” conta com o apoio da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e da Cartrom Embalagens, com incentivo do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná (SEEC).

Serviço

Lançamento da Publicação e Exposição “Beleza Intrínseca” + Roda de Conversa

Local: Negrita Café / Rua Brigadeiro Franco, 1193 – Centro, Curitiba

Horário: 20h