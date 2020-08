Saudades de um show, né minha filha? Que tal assistir o show do seu cantor (a), banda ou artista favorito aí no conforto de sua casa pra tirar o estresse do dia a dia? A Tribuna separou uma programação recheada de atrações para você curtir nesta sexta-feira (14) e nos próximos dias. Tem Seu Jorge, Dudu Nobre, Jads e Jadson, Di Ferrero, Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima e muito mais.

E você ainda pode ajudar pessoas assistindo a live solidária com participação de músicos amadores e outros talentos da música paranaense. Confira a programação!

Sexta-feira (14)

Tchê Garotos – 20h Link

Carreiro e Capataz – 20h Link

Blitz – 20h – Link

Jads e Jadson – 21h – Link

Guilherme e Santiago – 21h30 Link

Sábado (15)

O Distrito 4730 do Rotary International pretende ampliar seu poder de ação em projetos humanitários. Entre eles o “End Polio Now”, que mundialmente luta pela erradicação da poliomielite. Neste sábado (15), uma Live solidária “Fazendo Música, transformando vidas” – às19h (Link para a live), com músicos amadores rotarianos e participação de talentos da música paranaense, promete agitar o Youtube e as mídias sociais.

Domingo (16)