A Linha Turismo vai voltar a circular por Curitiba no próximo sábado (7). Suspenso desde o início da pandemia de coronavírus, o ônibus volta a transportar turistas pelos cartões postais da cidade, entre eles o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera de Arame e os parques Barigui e Tanguá.

Mas atenção: só poderão embarcar passageiros com máscara para evitar o contágio da covid-19. Ao contrário do informado anteriormente pela prefeitura, o limite de passageiros não será de 92, mas sim de 65 pessoas no ônibus. Ou seja, vai circular com 70% de sua capacidade.

Além disso, talvez a Linha Turismo não passe por todos os 26 pontos turísticos do trajeto original – a decisão vai ser tomada em reunião da Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte coletivo, nesta sexta-feira (6). A Urbs também pretende disponibilizar álcool gel aos passageiros.

O retorno da Linha Turismo será às sextas, sábados e domingos, com saídas de meia em meia hora. Conforme a demanda, esse calendário poderá ser ampliado para outros dias da semana.

O preço da passagem é R$ 50 – cartão turismo individual é comprado no próprio ônibus. O bilhete dá direito a embarque ilimitados na linha no período de 24 horas após o primeiro embarque. O passeio percorre 45 km e dura cerca de três horas. Crianças até cinco anos não pagam a tarifa.