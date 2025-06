Lendas urbanas de Curitiba viram ilustrações para colorir em tour

O passeio noturno Curitiba Sombria, sucesso de público entre moradores da cidade e turistas desde outubro de 2024, terá duas saídas por sábado durante as férias de julho e, exclusivamente neste mês, irá presentear os participantes com ilustrações de lendas urbanas para colorir. O tour tem classificação indicativa de 18 anos, devido aos temas sensíveis abordados, mas crianças podem participar, desde que acompanhadas de um responsável legal.

O roteiro, realizado de van, leva os passageiros em uma viagem imersiva por locais onde a história da cidade – cheia de detalhes sombrios – e suas lendas urbanas mais famosas ocorreram. São duas saídas por sábado, às 19h e às 21h30. Os ingressos são limitados – apenas 13 por sessão – e estão à venda pelo site Disk Ingressos.

O passeio circula pelo centro da cidade durante duas horas, enquanto a mediadora, a jornalista Luciana Penante, conta as histórias e lendas dos locais visitados, com o apoio de imagens, paradas imersivas e surpresas, como a visita a um cemitério de cinzas no qual estão personalidades da capital. O passeio reúne mais de 30 “causos” da capital paranaense, além de contar fatos de figuras importantes na história da cidade.

Os participantes embarcam na Praça João Cândido e, no final, recebem a opção de descer ou não no restaurante Gato Preto. Quem fica pode degustar a costela premiada do local e ouvir as histórias do garçom ‘Polaco’, há 23 anos na casa. Os curiosos ainda podem conhecer o misterioso segundo andar do Gato, que é envolto em lendas urbanas. As bebidas são pagas à parte.

Como o nome sugere, o tour aborda temas sombrios, que vão desde a ‘aura’ da capital, como a cidade lida com os mortos desde seu princípio, sua produção cultural peculiar, lendas urbanas e até situações que envolvem o pior do ser humano – como violência e feminicídio.

Quem não gosta de levar sustos pode ficar tranquilo: “não é um tour de terror físico, o medo fica mais por conta das histórias”, revela Luciana. Voltado para o público adulto, mas sucesso também entre crianças corajosas – desde que acompanhadas dos responsáveis –, o tour Curitiba Sombria já se firmou como opção de imersão histórico-cultural bem ao gosto do curitibano.

Serviço

Tour Curitiba Sombria

Saídas: 5, 12, 19 e 26 de julho

Local: embarques na Praça João Cândido, Largo da Ordem.

Ingressos: a partir de R$ 90 mais taxa da plataforma de vendas.

Vendas em: Disk Ingressos

Mais informações:

Redes: http://instagram.com/curitiba.sombria

Site: www.curitibasombria.com.br