Laura Cardoso, ícone da dramaturgia brasileira, morre aos 98 anos

A dramaturgia brasileira perdeu um de seus maiores ícones. A atriz Laura Cardoso morreu nesta segunda-feira (17), aos 98 anos, de causas naturais em sua residência, em São Paulo. Com uma carreira monumental de oito décadas no rádio, na televisão, no teatro e no cinema, a artista deixa um legado que marcou gerações de espectadores, autores e diretores.

Nascida Laurinda de Jesus Cardoso, a atriz iniciou a trajetória artística aos 15 anos na Rádio Cosmos. Na televisão, estreou em 1952 no programa Tribunal do Coração, na recém-inaugurada TV Tupi, onde trabalhou até o encerramento das atividades da emissora, em 1980. No ano seguinte, estreou na TV Globo na novela Brilhante e consolidou uma parceria histórica com o autor Walther Negrão em produções como Pão-Pão, Beijo-Beijo e Fera Radical.

Transitou entre o drama e a comédia em mais de 60 novelas, marcando papéis como Isaura em Mulheres de Areia, a médium Guiomar em A Viagem, a carismática Dona Carmem em Chocolate com Pimenta, a matriarca indiana Laksmi Ananda em Caminho das Índias, a beata Dorotéia em Gabriela e a vilã Dona Sinhá em Sol Nascente.

A participação em mais de 60 novelas foi apenas uma das vertentes de sua extensa carreira artística. Nos palcos e nas telas de cinema, também recebeu amplo reconhecimento e acumulou importantes prêmios ao longo da vida.

Seu talento também brilhou nos palcos e no cinema, acumulando honrarias como o Prêmio Shell, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, a Ordem do Mérito Cultural e o Troféu Oscarito, além de ter sido eternizada na Calçada da Fama dos Estúdios Globo em 2025. Viúva do ator e diretor Fernando Balleroni, Laura Cardoso deixa as filhas Fátima e Fernanda, as netas Claudia e Adriana e o bisneto Fernando.

A cerimônia de despedida ocorre na manhã desta terça-feira, de forma restrita a amigos e familiares.

Homenagem na TV Globo

Em sua homenagem, a TV Globo exibe nesta terça-feira (18) o especial Tributo, logo após Além do Tempo, substituindo a Sessão da Tarde.