Laura Cardoso: 5 filmes que marcaram a carreira da atriz para relembrar seu legado no cinema 

Laura Cardoso, um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira, morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira, 17 de agosto, em São Paulo. Ao longo de mais de oito décadas, ela se dedicou ao rádio, teatro, televisão e cinema, tornando-se uma referência para diferentes gerações.

Nascida Laurinda de Jesus Cardoso, em São Paulo, ela começou no rádio aos 15 anos e chegou à televisão em 1952, na TV Tupi. Desde então, participou de dezenas de produções e recebeu diversos prêmios ao longo da carreira.

Entre os mais de 30 filmes de sua filmografia, estão obras que mostram a versatilidade da intérprete em papéis dramáticos, cotidianos e, também, cômicos. Entre os reconhecimentos no cinema, estão o prêmio APCA de Melhor Atriz por “Através da Janela” e o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Atriz Coadjuvante por “O Outro Lado da Rua”.

Para homenagear a memória de Laura Cardoso, confira cinco filmes que marcaram a carreira da atriz!

1. Terra Estrangeira (1995)

Em “Terra Estrangeira”, Laura Cardoso interpreta Manuela, mãe de Paco e uma personagem ligada às raízes e aos conflitos do protagonista (Imagem: Reprodução digital | Riofilme)

O drama acompanha Paco (Fernando Alves Pinto), um jovem paulista que, após a morte da mãe e em meio à crise econômica brasileira durante o governo Collor, decide deixar o país. Ele viaja para Portugal para entregar uma encomenda e acaba envolvido com uma rede de contrabando. Em Lisboa, conhece Alex (Fernanda Torres), uma brasileira que vive como imigrante, e os dois passam a enfrentar situações de perigo enquanto tentam encontrar uma saída para suas vidas marcadas pelo sentimento de deslocamento.

No filme, Laura Cardoso interpreta Manuela, mãe de Paco, uma costureira de origem basca que vive em São Paulo e sonha em retornar a San Sebastián, cidade ligada às suas raízes familiares. Embora sua participação seja concentrada no início da trama, a personagem é fundamental para compreender as motivações do protagonista. Sua história estabelece temas como a perda, o desenraizamento e a busca por um lugar de pertencimento, enquanto a atuação de Laura contribui para dar força emocional ao início da narrativa.

2. Através da Janela (2000)

Em “Através da Janela”, a atriz vive Selma, uma mãe que enfrenta as mudanças na relação com o filho adulto (Imagem: Reprodução digital | Riofilme)

O filme dirigido por Tata Amaral acompanha Selma (Laura Cardoso), uma enfermeira aposentada que vive com o filho Raimundo (Fransérgio Araújo), de 24 anos. Os dois mantêm uma relação muito próxima, mas a convivência começa a mudar quando o rapaz passa a agir de maneira diferente e se torna mais reservado. Enquanto tenta compreender o comportamento do filho e o que está acontecendo em sua vida, Selma precisa lidar com a possibilidade de perder a proximidade entre os dois.

Laura Cardoso dá vida a uma personagem marcada pela solidão, pelo apego ao filho e pela dificuldade de aceitar sua independência. Pelo trabalho no longa, a atriz recebeu o prêmio APCA de Melhor Atriz em 2001, além de outros reconhecimentos em festivais.

3. O Outro Lado da Rua (2004)

Em “O Outro Lado da Rua”, Laura Cardoso interpreta Leonor, personagem que integra o cotidiano da protagonista (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures do Brasil)

O longa conta a história de Regina (Fernanda Montenegro), uma aposentada que mora em Copacabana e colabora informalmente com a polícia ao observar movimentações suspeitas no bairro. Em uma dessas ocasiões, ela vê pela janela um homem chamado Camargo (Raul Cortez) e acredita que ele tenha causado a morte da própria esposa. Sem conseguir convencer as autoridades de que se trata de um crime, Regina decide descobrir sozinha o que realmente aconteceu e, durante a investigação, acaba se aproximando do suspeito, transformando a desconfiança inicial em uma relação inesperada.

No filme, Laura Cardoso interpreta Leonor, uma mulher que faz parte do cotidiano de Regina e contribui para retratar as relações e a vida dos moradores da região. Apesar de aparecer em uma participação menor, a atriz imprime personalidade à personagem e reforça a atmosfera cotidiana da produção. Pelo trabalho no longa, a artista recebeu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Atriz Coadjuvante em 2005, reconhecimento que se somou à extensa trajetória da atriz no cinema e na televisão.

4. Muito Gelo e Dois Dedos d’Água (2006)

Em “Muito Gelo e Dois Dedos d’Água”, a atriz interpreta Judite, a avó que se torna alvo da vingança das netas (Imagem: Reprodução digital | Globo Filmes)

A comédia dirigida por Daniel Filho gira em torno das irmãs Roberta (Mariana Ximenes) e Suzana (Paloma Duarte), que carregam ressentimentos da infância por causa da criação severa dada pela avó Judite (Laura Cardoso). Anos depois, as duas resolvem acertar as contas de uma maneira nada convencional: levam a avó contra a vontade para a casa de praia da família.

O plano acaba saindo do controle quando Renato (Ângelo Paes Leme), amigo de Roberta, se envolve na situação, enquanto Francisco (Thiago Lacerda), marido de Suzana, começa a procurá-la sem entender seu desaparecimento. A partir daí, a história combina situações absurdas, confusões e perseguições.

No filme, em uma atuação diferente de seus trabalhos mais dramáticos, Laura Cardoso explora o perfil autoritário da personagem para construir momentos de humor e mostrar outra faceta de seu trabalho.

5. Dona Rosinha (2025)

Em “Dona Rosinha”, Laura Cardoso interpreta uma idosa abandonada pela filha que encontra acolhimento e novos vínculos (Imagem: Reprodução digital | Pimenta Brasil Filmes)

O curta-metragem conta a história de uma mulher idosa que é abandonada pela própria filha em um ponto de ônibus no interior de São Paulo. Interpretada por Laura Cardoso, Rosinha se vê sozinha e sem ter para onde ir até ser acolhida por Maria Helena, uma mulher que também enfrenta dificuldades pessoais. A partir desse encontro, a narrativa acompanha a aproximação entre as duas e aborda temas como abandono na velhice, solidão, afeto e apoio em momentos de fragilidade.

O filme coloca Laura Cardoso como protagonista aos 97 anos, marcando uma de suas últimas atuações no cinema. A trama acompanha Rosinha enquanto ela estabelece novos vínculos e tenta seguir em frente após o abandono vivido no início da narrativa.