José Carreras retorna a Curitiba após 18 anos com turnê de despedida

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O tenor espanhol José Carreras traz a turnê mundial de despedida a Curitiba no dia 23 de setembro. A apresentação será realizada no Teatro Positivo, sob regência de David Giménez. A venda de ingressos começa no dia 9 de abril, ao preço mínimo de R$ 450.

Nascido em Barcelona, Carreras iniciou a carreira na ópera na década de 1970 e acumula uma discografia com mais de 150 gravações e cerca de 50 óperas completas. A última passagem do artista pela capital paranaense foi em 2008, para a inauguração do Teatro Positivo.

Antes disso, em 1993, o tenor esteve no Brasil em uma apresentação especial em homenagem aos 300 anos de Curitiba, realizada na Pedreira Paulo Leminski. Agora, retorna com um repertório que reúne momentos marcantes da carreira.

A apresentação será conduzida por David Giménez, regente espanhol com trajetória internacional. Ele já esteve à frente de orquestras como a Filarmônica de Viena e se apresentou em palcos como o Carnegie Hall e o Teatro alla Scala, sendo reconhecido pelo trabalho com grandes vozes da ópera.

Os ingressos para o público geral estarão disponíveis a partir do dia 9 de abril, ao meio-dia, no site oficial e nas bilheterias. Os valores partem de R$ 450. Confira, a seguir, os setores:

Plateia Premium (Filas 1 a 8): R$1.800,00 (inteira), R$900,00 (meia-entrada) e R$1.080,00 (valor promocional);

Plateia Inferior (Filas 9 a 15): R$1.600,00 (inteira), R$800,00 (meia-entrada) e R$960,00 (valor promocional);

Plateia Superior Central: R$1.400,00 (inteira), R$700,00 (meia-entrada) e R$840,00 (valor promocional);

Plateia Superior Lateral: R$1.200,00 (inteira), R$600,00 (meia-entrada) e R$720,00 (valor promocional);

Plateia Superior Canto: R$900,00 (inteira), R$450,00 (meia-entrada) e R$540,00 (valor promocional).

Além de Curitiba, a turnê passa por outras capitais brasileiras: São Paulo, no dia 26 de setembro, no Vibra São Paulo, e Porto Alegre, no dia 29 de setembro, no Auditório Araújo Vianna. A turnê no Brasil é realizada pela Infinito Entretenimento e pela MCA Concerts.

Serviço

José Carreras

Data: Quarta-feira, 23 de setembro de 2026

Local: Teatro Positivo, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, no Campo Comprido

Horário de abertura das portas: 20h00

Horário de início do show: 21h00

Venda Geral: Quinta-feira (9/4), às 12h00, pelo DiskIngressos