Jason Mraz encanta Curitiba com show íntimo e vibrante

Os corações presentes no lotado Teatro Positivo na noite desta última terça-feira (03/03) se aqueceram com o sublime show do norte-americano Jason Mraz. Por mais piegas que pareça, não há melhor definição para o encontro do cantor, banda e público nesta apresentação especial: a emoção fez arrepiar.

Por quase duas horas, o show embalado de sucessos foi tranquilo, mas ao mesmo tempo potente. Mraz soube conduzir muito bem o público, interagindo de forma natural e sem parecer forçado. Acenou e conversou com o público algumas vezes em inglês e arranhou pouca coisa em português.

Fotos: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná.

Jason Mraz chegou a brincar logo no início do show, dizendo que as pessoas costumam perguntar a ele como ele consegue ser sempre tão positivo. “Eu não sou positivo, eu acho que não sou. Mas a música me faz me sentir tão bem, que acabou passando essa positividade para as canções que faço”, relevou.

O cantor abriu sua turnê em Curitiba com um setlist equilibrado: começou intimista no violão e evoluiu para um som vibrante com a banda. O show misturou clássicos como The Remedy e I’m Yours a improvisos, garantindo uma experiência técnica impecável e emocional para os fãs.

A banda que acompanha Mraz provocou uma avalanche de aplausos e brilharam tanto quanto o artista. A percussionista que acompanha Jason Mraz nesta turnê é a talentosa Mona Tavakoli. No palco, ela contagia quando usa o cajón – aquele instrumento de percussão que parece uma caixa de madeira – e também os numerosos chocalhos.

Quem também brilhou na superbanda de Mraz – formada em sua maioria por mulheres – foi Molly Miller. Ela é a guitarrista solo oficial da turnê. No setlist de Curitiba, Miller brilhou com solos incríveis em Feel Like Dancing (IFLD) e Make It Mine. A artista traz o balanço que Jason costuma chamar de “Rhythmical Radical Ride”.

Confira o setlist completo do show de Jason Mraz em Curitiba:

You & I Both (Solo)

Long Drive / RJ

Livin’ in the Moment

Curbside Prophet / The Remedy

Look for the Good (LFTG)

Lucky

Make It Mine

Details in the Fabric

Wise Woman

I Feel Like Dancing (IFLD)

Butterfly

Beautiful Mess

Song For a Friend

Unfold

Plane (Band V2)

Love Someone

93 Million Miles

Always / I’m Yours (Beef Flap)

Have It All (HIA) / I Won’t Give Up (IWGU)