Jardim Literário tem livro de graça neste sábado em Curitiba

Neste sábado (7/02), a partir das 10h, acontece a sexta edição do Jardim Literário no Hospital Pequeno Príncipe. No evento aberto a toda a comunidade serão lançados 4 livros, com distribuição integralmente gratuita.

Nesta edição, além dos lançamentos dos livros, o projeto oferece uma contação de histórias do livro infantil Que Pira é Essa? conduzida por Ailén Roberto e Paulo Soares, performance teatral do projeto “Com Carinho, Com Pipocas” do Grupo Malasartes Educação Sensível, além de um show com a banda Choro das 7, formada por sete mulheres, tocando o melhor do repertório de chorinho.

O Jardim Literário é um evento que integra literatura, música e saúde integral. Criado para celebrar histórias — reais e imaginadas — que florescem em meio ao cuidado e à infância, ele se propõe a democratizar o acesso ao livro, incentivar a leitura e promover o encontro entre autores e leitores em um ambiente de afeto e conexão, movimentando o maior hospital pediátrico do Brasil. Ao longo das suas cinco edições, lançou 13 publicações de mais de 16 autores independentes e distribuiu mais de 3.500 exemplares, sempre gratuitamente.

Viabilizado pela Lei Rouanet, o Jardim Literário tem o Hospital Pequeno Príncipe como anfitrião e instituição beneficiada e conta com patrocínio das empresas Diferpan, Metisa, Produtos Paraná, Master Cargas e Lavitta Engenharia.

Sobre os livros

Coleção Mascarados – A Coleção Mascarados é de autoria de Elza Forte da Silva Carneiro, com pesquisa de Geslline Giovana Braga, prefácio de Ana Rosa Tezza e ilustrações de Gabriel Rischbieter, Karine Kawamura e Silvio Silva Junior. A coleção é composta por seis livros infantojuvenis: cinco contos inspirados em máscaras de diferentes culturas e um volume com informações históricas sobre o uso de máscaras de diversos tipos, revelando aspectos simbólicos, culturais e afetivos desses objetos. O encarte ainda contém máscaras montáveis de papel, estimulando a interação das crianças com o tema e ampliando a imaginação.

No Reino de Araucarilândia, de José Álvaro Carneiro – Após grande sucesso, o livro infantojuvenil ilustrado de autoria de José Álvaro Carneiro ganha uma reimpressão. Os personagens principais da história, o Menino Vespa e a Fada das Araucárias, guiam o leitor pelo universo da floresta das araucárias. Com coordenação editorial e projeto gráfico de Carla Irusta, a publicação também apresenta ilustrações botânicas, destacando parte da fauna e da flora desse território, no qual a araucária é a árvore de referência.

Que Pira é Essa?, de José Álvaro Carneiro – Em sua segunda edição, o livro literário infantojuvenil Que Pira é Essa? lança sua primeira versão em espanhol. A obra narra o encontro inusitado entre a menina Inaiê e um peixe à beira de um rio, em uma manhã ensolarada. Partindo de um poema que percorre lendas, expressões e saberes dos povos indígenas, o livro apresenta, de forma lúdica, a contribuição das línguas indígenas para o português falado no Brasil, além de aspectos da cultura e da identidade paranaense e brasileira. Com coordenação editorial e ilustrações de Carla Irusta, o livro informa de maneira leve e poética, trazendo imagens ricas em significado que, junto ao texto, convidam o leitor a conhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira expressa em nossa língua. Que Pira é Essa? apresenta vocábulos indígenas presentes no dia a dia, que nomeiam elementos da fauna, da flora e da geografia. Nadando pelas águas do rio, os leitores mirins podem conhecer mais sobre as culturas indígenas, tão importantes e presentes no Brasil.



O Feminino em Todas as Coisas, de Thelma Alves de Oliveira – O livro de poesias inéditas da autora curitibana Thelma Alves de Oliveira, com ilustrações de Ivana Cassuli, reúne textos sobre o universo feminino e as relações humanas com a natureza. Thelma brinca com as palavras como quem toca o vento: com doçura, curiosidade e coragem. Em seus poemas, o cotidiano se desdobra em delicadeza e descoberta. Infância, maternidade, amor e as feridas do mundo se encontram em um mesmo sopro. A autora poetiza o feminino em diferentes facetas de suas vivências e provoca o leitor a reflexões profundas.

José Álvaro Carneiro autografa sua obra No Reino da Araucarilândia. Foto: Divulgação

Serviço

O Jardim Literário será no dia 7 de fevereiro (sábado), das 10h às 13h. Durante o evento haverá distribuição de livros, sessão de autógrafos, contação de histórias, performances teatrais e show com a banda Choro das 7. O Jardim dos Sonhos fica em frente à fachada histórica do Hospital Pequeno Príncipe (entrada pela Av. Silva Jardim, 1677). www.ojardimliterario.com.br





