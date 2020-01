Destino mais visitado por turistas em Curitiba, o Jardim Botânico vai passar por mais uma reforma. Após a estufa ficar fechada sete meses para reforma, sendo reaberta em novembro de 2019, agora é a vez da estrutura traseira passar por obras.

Com investimento de R$ 3,5 milhões, a prefeitura pretende entregar a área revitalizada até o fim do primeiro semestre de 2020, que vai se chamar Galeria Quatro Estações e vai abrigar uma nova coleção de plantas, entre outras atividades ligadas à botânica.

Originalmente, o espaço era destinado a expor obras do artista plástico brasileiro de origem polonesa Frans Krajcberg, morto em 2017. Entretanto, o local fechado em 2010 e ficou anos sem manutenção, o que levou Krajcberg a travar uma batalha jurídica com a prefeitura para reaver as 110 obras que ocupavam o espaço.