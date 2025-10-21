Jantar de alta gastronomia ajuda Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba

Na próxima segunda-feira (27/10), a OX Room Steakhouse realiza o jantar beneficente Noite do Bem 2025. O encontro combina alta gastronomia com solidariedade e terá toda a renda revertida ao Hospital Pequeno Príncipe, referência no cuidado de crianças e adolescentes em todo o Brasil. O valor arrecadado será destinado ao financiamento dos serviços de Oncologia, Hematologia e Transplante de Medula Óssea (TMO).

Segundo a diretora-executiva do hospital, Ety Cristina Forte Carneiro, o evento vai além de uma experiência gastronômica: é uma oportunidade de fortalecer vínculos com quem acredita na causa da saúde infantojuvenil. “Ao longo destes mais de 100 anos, temos o privilégio de reunir apoiadores que compreendem a importância da nossa causa”, completou.

Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 290 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Cada convite dá direito a um menu completo, assinado pela equipe do OX Room Steakhouse, além de bebidas não alcoólicas (água, sucos e refrigerantes). A casa promete uma experiência sofisticada, com atendimento personalizado e ambiente preparado especialmente para a ocasião.

Solidariedade

A Noite do Bem também funciona como um ponto de encontro entre investidores sociais, padrinhos do hospital, médicos e representantes da área da saúde. A iniciativa reforça o compromisso da sociedade com causas de impacto social, especialmente no contexto da saúde pública.

Hoje, 74% dos atendimentos do Pequeno Príncipe são feitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Com 369 leitos, sendo 76 de UTI, o hospital realizou em 2024 cerca de 259 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil cirurgias e 293 transplantes. Esses números revelam a dimensão do trabalho desenvolvido pela instituição, que depende de doações e campanhas solidárias para manter a qualidade do atendimento.

Em 2025, o Pequeno Príncipe foi eleito pela revista norte-americana Newsweek como um dos 70 melhores hospitais do mundo em pediatria. Foi também reconhecido, pelo quinto ano consecutivo, como o melhor hospital pediátrico da América Latina.

Cardápio

Para esta edição, o jantar oferecerá três experiências gastronômicas completas. O menu Terra foi pensado para quem aprecia cortes nobres e sabores intensos. Ele inicia com Carpaccio Angus com burrata, segue com Ribeye Dry Age acompanhado de purê e aspargos e finaliza com a sofisticada sobremesa Bolo Ópera, marca registrada da casa.

No menu Mar, os destaques são os ingredientes frescos e a combinação refinada de sabores marítimos. A experiência começa com vieiras harmonizadas com vinagrete de pitaya e crocante de batata-doce e segue para o salmão grelhado com molho beurre blanc e caviar. O encerramento fica por conta de uma cheesecake de parmesão com goiabada.

Figos Caramelizados com Rúcula Baby, Praliné de Nozes-pecã e Melaço de Cana. Foto: Wynitow Butenas/Divulgação. Vieiras com Vinagrete de Pitaya e Crocante de Batata-doce. Foto: Wynitow Butenas/Divulgação. Ribeye Dry-aged da Casa. Foto: Wynitow Butenas/Divulgação. Bolo Ópera com um Toque Especial. Foto: Wynitow Butenas/Divulgação.

Já a opção Veg foi criada especialmente para o evento e oferece combinações autorais que valorizam ingredientes naturais. A entrada traz figos caramelizados com rúcula e melado de cana, seguida do gnocchi de batata-salsa ao creme de castanhas e trufas. Como sobremesa, será servida maçã assada com caramelo salgado e creme de baunilha, mantendo o padrão de sofisticação..

Serviço

OX Room Steakhouse apresenta: Noite do Bem 2025

Data: 27 de outubro (segunda-feira)

Local: OX Room Steakhouse, localizada na Al. Dom Pedro II, nº 390, no bairro Batel

Ingressos: a partir de R$ 290,00 pela plataforma Sympla

Para mais informações, os contatos são (41) 99779-3354, (41) 3039-4577 e o Instagram @oxroom_steakhouse

