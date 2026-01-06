Que vença a melhor!

Inscrições abertas: competição elege melhor caipirinha de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Assessoria De Imprensa Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 06/01/26 16h53
Foto: Gean Cavalheiro / divulgação.

O verão curitibano vai ficar ainda mais refrescante com a quarta edição do Circuito de Caipirinhas, que acaba de abrir inscrições para estabelecimentos interessados em participar da competição. Entre os dias 28 de janeiro e 15 de fevereiro, período que tradicionalmente registra altas temperaturas e intenso fluxo de turistas na cidade, bares e restaurantes terão a oportunidade de apresentar suas criações e disputar o título de melhor caipirinha da capital paranaense.

Organizado pela Curitiba Honesta, o evento já se consolidou como uma vitrine para os estabelecimentos que desejam ampliar sua visibilidade, atrair novos públicos e movimentar o caixa durante a temporada de calor. Ao longo das quase três semanas de circuito, os participantes oferecem receitas autorais do tradicional drinque brasileiro, que serão avaliadas tanto por especialistas quanto pelo público.

+ Leia mais

“O Circuito de Caipirinhas acontece no auge do verão, quando Curitiba recebe mais turistas e as pessoas buscam bares para relaxar e aproveitar o happy hour. É uma oportunidade real de conquistar novos clientes e fortalecer a marca do bar”, afirma Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta e organizador do evento.

A competição conta com duas categorias de premiação: o júri especializado, formado por profissionais do setor, e o júri popular, que costuma gerar bastante engajamento nas redes sociais e nos próprios bares. A disputa pelo reconhecimento mobiliza tanto os estabelecimentos quanto os consumidores, criando uma experiência interativa para todos os envolvidos.

Bares, botecos e casas especializadas em coquetelaria que desejam apresentar uma receita exclusiva para o período do evento podem se inscrever até 15 de janeiro pelo WhatsApp (41) 9 9941-9372. O circuito promete agitar o cenário gastronômico da cidade durante o período mais quente do ano, oferecendo aos curitibanos e turistas uma rota refrescante para enfrentar o calor.

Serviço

4º Circuito de Caipirinhas de Curitiba
 Inscrições e informações: WhatsApp (41) 9 9941-9372

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google