Inscrições abertas: competição elege melhor caipirinha de Curitiba

O verão curitibano vai ficar ainda mais refrescante com a quarta edição do Circuito de Caipirinhas, que acaba de abrir inscrições para estabelecimentos interessados em participar da competição. Entre os dias 28 de janeiro e 15 de fevereiro, período que tradicionalmente registra altas temperaturas e intenso fluxo de turistas na cidade, bares e restaurantes terão a oportunidade de apresentar suas criações e disputar o título de melhor caipirinha da capital paranaense.

Organizado pela Curitiba Honesta, o evento já se consolidou como uma vitrine para os estabelecimentos que desejam ampliar sua visibilidade, atrair novos públicos e movimentar o caixa durante a temporada de calor. Ao longo das quase três semanas de circuito, os participantes oferecem receitas autorais do tradicional drinque brasileiro, que serão avaliadas tanto por especialistas quanto pelo público.

“O Circuito de Caipirinhas acontece no auge do verão, quando Curitiba recebe mais turistas e as pessoas buscam bares para relaxar e aproveitar o happy hour. É uma oportunidade real de conquistar novos clientes e fortalecer a marca do bar”, afirma Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta e organizador do evento.

A competição conta com duas categorias de premiação: o júri especializado, formado por profissionais do setor, e o júri popular, que costuma gerar bastante engajamento nas redes sociais e nos próprios bares. A disputa pelo reconhecimento mobiliza tanto os estabelecimentos quanto os consumidores, criando uma experiência interativa para todos os envolvidos.

Bares, botecos e casas especializadas em coquetelaria que desejam apresentar uma receita exclusiva para o período do evento podem se inscrever até 15 de janeiro pelo WhatsApp (41) 9 9941-9372. O circuito promete agitar o cenário gastronômico da cidade durante o período mais quente do ano, oferecendo aos curitibanos e turistas uma rota refrescante para enfrentar o calor.

Serviço

4º Circuito de Caipirinhas de Curitiba

Inscrições e informações: WhatsApp (41) 9 9941-9372