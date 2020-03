Com o isolamento social a todo vapor, medida essencial para evitar a proliferação do coronavírus, muitas pessoas estão tendo que trabalhar em casa, no esquema de home office. Mas como trabalhar desta forma sem ter distrações ou desconforto?

Como preservar a saúde, o desempenho no trabalho e o bem estar neste período em que transformamos um cômodo de nossa casa em escritório?

Procure um espaço silencioso e confortável

Como o trabalho terá de ser feito de casa, o importante é encontrar um lugar que possa acomodar bem o computador e que não seja central na casa, caso o profissional tenha pais ou filhos ou outras pessoas que habitem a mesma residência e possam distraí-lo. “O conselho é especialmente importante, no caso de filhos que também estão em casa em razão do isolamento. O essencial é sinalizar para os pequenos que, embora perto, você está trabalhando, além de oferecer atividades que possam entretê-los”, explica Angelina Vinci, gerente de unidade da Luandre, consultoria em recursos humanos.

Não trabalhe de pijama

Pode parecer tentador ficar com a mesma roupa confortável de dormir, mas o melhor é vestir-se como se fosse sair ou, pelo menos, trocar de roupa para que o cérebro entenda que está executando outra função e não relaxando em casa.

Nunca trabalhe deitado na cama

Desta forma o indivíduo não trabalha e nem dorme direito, uma vez que o cérebro precisa distinguir o local de relaxar e o local de produzir. Segundo a Fundação Nacional do Sono, nos EUA, a luz da tela de eletrônicos tende a suprimir o hormônio do sono, a melatonina, e o hábito de trabalhar na cama pode desencadear ou piorar um quadro de insônia.

Tenha uma rotina

É importante não se sentir de férias só porque não está no escritório, mas ao mesmo tempo não extrapolar horários só porque tem tudo à mão para continuar trabalhando por horas. Equilíbrio é a chave neste momento.