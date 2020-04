Cuidar da higiene bucal é tão ou até mais importante que usar álcool gel e máscaras contra a covid-19. Mas como limpar corretamente a boca, uma das principais portas de entrada do vírus no corpo?

Para começar a higienização é preciso lavar bem as mãos, segundo o professor Vinícius Pedrazzi, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (Forp), da Universidade de São Paulo (USP). “Como as mãos vão ser imprescindíveis para o uso do fio dental, do higienizador da língua e da escova de dentes, é importante que estejam bem limpas, para que a gente possa levá-las até a cavidade bucal”, disse. Segundo ele, uma boa limpeza da boca pode evitar problemas pulmonares que tornam a covid-19 ainda mais perigosa.

“É importante que façamos a higienização correta da língua e de todos os dentes, mas com cuidado muito especial para os molares, aqueles mais próximos da faringe, para evitar a pneumonia por aspiração. Então, para prevenir quem está com coronavírus, e mesmo quem não tenha a doença, do agravamento de infecções pulmonares, é imprescindível a higienização bucal correta”, explicou.

Como está a sua escova de dente?

A troca da escova de dentes é sempre importante para que o produto funcione e limpe de forma eficaz. Porém, quem está se recuperando de uma infecção a troca deve ser ainda mais rigorosa, evitando assim o risco de recontaminação.

Além destes cuidados, o professor orienta que a higienização das escovas e limpadores de língua pode ser feita mantendo estes dois itens imersos em uma solução desinfetante feita com água e enxaguante bucal após casa uso.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

