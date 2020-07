Com a chegada do Dia Mundial do Rock, no próximo dia 13 de julho, o Hard Rock Cafe Curitiba vai realizar uma live beneficente para ajudar mais de dez bandas de Curitiba. A ação solidária em prol dos músicos da cena independente do rock curitibano acontece neste domingo (12) e vai contar com mais de cinco horas de duração.

A transmissão ao vivo na internet acontece a partir das 15 horas, no canal do Hard Rock Cafe Curitiba no Youtube. Todo o valor arrecadado será dividido entre os artistas. “Valorizar, incentivar, dar palco, respeito e visibilidade às bandas independentes é parte do DNA da rede Hard Rock Cafe e agora não poderia ser diferente”, explica o sócio diretor da unidade de Curitiba, Brunno Kukulka.

O show solidário deste domingo vai contar com a participação das bandas Rock Bugs, 2 Lobos, Banks, Czar Rock, Blues Honey, Geração Coca Cola, Rogério Cordoni como Elvis Presley, Sulround Red Hot Chilli Pepper Tribute, Suicide Blond e ainda a artista performática Marina Prado. As doações deverão ser realizadas por meio de um QR Code que será disponibilizado durante a live com acesso direto à conta bancária oficial do evento.

