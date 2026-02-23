Guilherme Arantes em Curitiba: 50 anos de música brasileira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um dos nomes mais icônicos da nossa música, Guilherme Arantes desembarca em Curitiba com sua turnê comemorativa “50 Anos-Luz“, celebrando meio século de estrada. O show acontece no dia 21 de março, um sábado, às 21h15, no Teatro Positivo. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos, com valores a partir de R$ 90, num show que tem a assinatura da RW7 Production & Entertainment e Music On.

Quem nunca cantou “Planeta Água” ou “Cheia de Charme” a plenos pulmões, não é mesmo? Nesta turnê, o artista vai revisitar esses e outros clássicos como “Amanhã” e “Um Dia, Um Adeus”, que atravessaram décadas e se tornaram parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Um verdadeiro patrimônio da nossa música.

Falando em patrimônio, Guilherme tem mais de 30 composições eternizadas em novelas – aquelas que a gente cantava junto com a abertura, lembra? Suas canções ganharam vozes de gigantes como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Zezé Di Camargo & Luciano e, mais recentemente, Anavitória. Uma obra que atravessa gerações!

E o artista não para! Aos 72 anos, Guilherme está com uma vitalidade impressionante e prepara o lançamento de um álbum inteirinho de músicas inéditas para o primeiro trimestre de 2026. Isso sim é amor à arte!

Pensando nos anos 80, época em que o pop rock nacional bombava, Guilherme se destacou como uma das figuras mais criativas e populares. Agora, ele celebra esse legado e a chance de reencontrar o público em um momento de renovação.

“São 50 anos de aprendizado, do prazer insubstituível de fazer música. E completar uma data assim, redonda, é ter vivido esse exercício de sobrevivência ao tempo, às camadas de modas e tecnologias. Por isso, eu comemoro com um álbum cheio de inéditas e uma agenda generosa, para brindar o público com o mesmo prazer que me trouxe até aqui.”

Com mais de 140 shows por ano, sempre com plateias que cantam junto cada verso, Guilherme prova que sua música é atemporal e continua conquistando novas gerações. Não é à toa que ele é considerado um cronista da alma brasileira!

A turnê “50 Anos-Luz” promete ser um marco nessa história linda: um espetáculo cheio de memória, emoção e intensidade, celebrando meio século de um artista que é pura brasilidade.

Serviço

Guilherme Arantes em Curitiba

Quando: 21 de março de 2026 (sábado)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: abertura da casa às 20h15 e show às 21h15

Ingressos: os valores variam de R$ 90 a R$ 600, dependendo do setor e modalidade escolhidos