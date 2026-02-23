Curitiba recebe Jason Mraz para show na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor e compositor Jason Mraz, dono de múltiplos Grammys, finalmente anunciou seu retorno à América do Sul após anos de espera dos fãs. E Curitiba está no roteiro. A “Return to South America Tour” passará pela capital paranaense na próxima terça-feira (03/03), com apresentação confirmada no Teatro Positivo.

A turnê começou em fevereiro em Santiago, no Chile, e percorre outras quatro cidades brasileiras além de Curitiba: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. O artista promete um set-list que revisita seus mais de 20 anos de carreira, acompanhado de banda completa.

“É uma alegria e um verdadeiro privilégio poder retornar à América do Sul e ao México após tantos anos,” disse Mraz. “Meus fãs nessas regiões sempre compartilharam seus corações e vozes de forma tão apaixonada. Seu convite para que eu voltasse foi ouvido e recebido. Sinto-me profundamente honrado por poder levar minha música de volta a eles e celebrar nossas vidas juntos mais uma vez”, declarou o artista.

Para quem não conhece tanto, Jason Mraz é aquele cantor dos hits “I’m Yours” e “I Won’t Give Up” – sim, aquelas músicas que todo mundo já cantou em algum momento! Além dos dois Grammys na estante, ele foi homenageado no Songwriters Hall of Fame e mantém uma fundação sem fins lucrativos que apoia programas de educação artística inclusiva e promoção da igualdade.

O artista também é super engajado com causas ambientais. Em 2015, fundou a Mraz Family Farms, dedicada à agricultura regenerativa orgânica, comércio justo e, como ele mesmo diz, “palavras gentis”.

Em 2023, Mraz lançou seu oitavo álbum de estúdio, o “Mystical Magical Rhythmical Radical Ride”, que trouxe o single “I Feel Like Dancing”. No mesmo ano, participou do programa “Dancing With The Stars”, ficando em segundo lugar na competição. E tem mais: antes disso, o artista mostrou seu talento nos palcos da Broadway interpretando o Dr. Pomatter no musical “Waitress”.

SERVIÇO – JASON MRAZ EM CURITIBA

Quando: 03 de março de 2026 (terça-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: abertura da casa às 20h e show às 21h

Ingressos: variam de R$ 400 a R$ 1.300, dependendo do setor e modalidade

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Realização: MCA Concerts