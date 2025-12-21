Grupo Lanteri leva magia do Natal a praças de cidades do Paraná

O cheirinho doce do Natal já está no ar e, com ele, uma das tradições mais queridas do Paraná: o Natal Mágico, projeto cultural itinerante que percorre cidades paranaenses levando magia e encantamento para praças e espaços públicos. Em 2025, a Caravana volta com o espetáculo “O Poder das Palavras“, transformando locais comuns em verdadeiros teatros a céu aberto.

Até terça-feira (23/12), o público de Curitiba, Almirante Tamandaré e São José dos Pinhais poderá prestigiar gratuitamente as apresentações do Grupo Lanteri sobre uma carreta-palco cenográfica especialmente preparada para a ocasião. E não é só o espetáculo que promete emocionar: o bom velhinho também marca presença, garantindo aquela atmosfera natalina que encanta crianças e adultos.

A história do projeto impressiona pelos números. Em mais de 15 anos de trajetória, o Natal Mágico já rodou mais de 15 mil quilômetros, passou por mais de 350 cidades e tocou a vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de circulação cultural do estado.

“O Natal Mágico nasceu dentro da agência, mas ele só ganha sentido quando a gente vê a praça se transformar em plateia. A arte chega perto das pessoas, não o contrário. E é isso que me move: saber que, por algumas horas, a cidade respira mais leve, mais bonita e mais conectada”, afirma Rafael Carvalho, diretor de operações da Agência Canal.

Este ano, o espetáculo traz uma reflexão especial. O Grupo Lanteri apresenta um Papai Noel que começa a receber pedidos inusitados: em vez de brinquedos, as crianças pedem amor, gentileza, bondade e respeito. Com a ajuda de seres do mundo encantado, ele embarca em uma jornada para lembrar a todos sobre o impacto que as palavras têm no cotidiano.

“O Poder das Palavras nasce de um desejo muito simples: lembrar as pessoas de que aquilo que falamos e sentimos transforma o mundo ao nosso redor. Se, ao final de cada apresentação, alguém voltar para casa acreditando um pouco mais na magia do Natal, já teremos cumprido nosso papel”, destaca Aparecido Massi, roteirista e diretor artístico do Grupo Lanteri.

A experiência vai além do espetáculo. Em cada cidade por onde passa, a caravana proporciona momentos especiais com a chegada antecipada do Papai Noel para fotos com o público, cenário natalino instagramável e distribuição de bexigas personalizadas.

Até 23 de dezembro, o Natal Mágico percorre não apenas a capital e região metropolitana, mas também cidades do litoral paranaense como Morretes e Paranaguá, levando a magia natalina para diferentes cantos do estado.

As apresentações acontecem geralmente às 19h, mas o cronograma pode sofrer alterações devido a questões operacionais ou condições climáticas. Para informações atualizadas, o público pode acompanhar os canais oficiais do projeto.

O Natal Mágico 2025

O Poder das Palavras é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da Agência Canal e Ministério da Cultura – Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A caravana tem patrocínio do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá, Cini Bebidas, Neodent, Paraná Banco, Luson, Divesa e Senff Banco; apoio da Rádio Mix, 89 Rock e 91 Rock.