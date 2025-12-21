Natal de Curitiba 2025

Natal de Curitiba encerra programação com shows nesta segunda e terça

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 21/12/25 12h02
Programação Natal de Curitiba. Até 23/12: O Sonho do Papai Noel, no Jardim Botânico. Foto: Pedro Ribas/SECOM

A programação oficial de espetáculos do Natal de Curitiba 2025 chega ao fim nesta terça-feira (23/12), após 30 dias de encenações. As últimas apresentações acontecem na segunda (22/12) e terça-feira (23/12) em diversos pontos da cidade, como Jardim Botânico, Passeio Público, Praça Santos Andrade e parques Tanguá e Náutico.

Cerca de 300 artistas se apresentarão nesses dois dias finais, em um total equivalente a 900 metros quadrados de palco. As decorações natalinas poderão ser conferidas até 6 de janeiro, Dia de Reis.

Entre os destaques da programação final estão o Grande Concerto de Natal no Teatro Guaíra na segunda-feira (22/12) às 20h, com ingressos já esgotados, e a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, que circulará pela capital na terça-feira (23/12) a partir das 17h30.

Principais espetáculos nos últimos dias

No Passeio Público, o show “Um Sonho de Natal” apresenta a divertida Família Capivara às 19h15. Na Praça Santos Andrade, o espetáculo “Abrace o Mundo” ocorre às 20h nas escadarias do prédio histórico da UFPR, seguido de “A Inesquecível Fábrica de Emoções” às 21h em frente ao Teatro Guaíra.

O Jardim Botânico recebe “O Sonho do Papai Noel” às 19h30, enquanto o Parque Tanguá apresenta a superprodução “História da Natividade” no mesmo horário, com 120 artistas e show de fogos ao final. Já o Parque Náutico oferece um circuito drive-thru com 13 estações natalinas às 19h, 20h e 21h.

Todas as atrações são gratuitas. Em caso de mau tempo, apresentações ao ar livre podem ser suspensas ou adiadas. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento.

