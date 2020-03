O Festival Bom Gourmet tem opções para todos os gostos e paladares. Mas se você tem o mignon como um dos seus cortes preferidos, separe um espaço na agenda para conhecer ao menos um dos restaurantes participantes da maior festa gastronômica da cidade. São 24 estabelecimentos que trazem a maciez do mignon em seus pratos principais ou até nas suas entradas – isso tudo em menus completos e exclusivos, servidos a preços fixos de R$ 49,90 e R$ 59,90.

Seja incorporado à fusão das culinárias japonesa e peruana, como no Lomo Saltado Nikkei do Nuu Nikkei, ou em formatos mais tradicionais que combinam o mignon com deliciosas massas, como é o caso do Mignon com Fettuccine Artesanal ao Molho Gorgonzola, servido no Armazém 71 Cucina – Vino, são muitas as opções para você saborear o uso deste delicado corte durante o Festival Bom Gourmet, que vai até o dia 29 de março.

Confira a lista com os restaurantes que possuem mignon em seus pratos e escolha seu favorito:

RESTAURANTE PRATO Anarco Restaurante (Batel) Mignon com Poivre Vert e Talharim na Manteiga Armazém 71 Cucina – Vino Mignon Fettuccine Artesanal ao Molho Gorgonzola BaraQuias (Jockey Plaza Shopping) Chibat e Mignon Azait BaraQuias (Juvevê) Chibat e Mignon Azait BaraQuias (ParkShoppingBarigüi) Chibat e Mignon Azait BaraQuias (Shopping Curitiba) Chibat e Mignon Azait Cabaña Montefusco Parrilla Argentina Milanesa de Mignon com Purê de Batatas Cantina do Délio Filetto Ravioli Cantina Famiglia Fadanelli Filetto Al Pepe Verde e Rösti de Batata Chalet Suisse Couvert com Steak Tartar e Mignon de Angus Château de Gazon Fondue na Pedra Curry Pasta Cozinha de Fusão Mignon Grelhado e Fettuccine no Curry Defumado Ernesto Ristorante Tartare de Mignon e Mignon Grelhado com Risoto de Beterraba L’Épicerie Salada Tartare e Mignon Dijon com Ervas e Batatas Gratinadas La Pasta Gialla (Pátio Batel) Medalhão de Filé Mignon com Risoto de Grana Padano La Pasta Gialla (ParkShoppingBarigüi) Medalhão de Filé Mignon com Risoto de Grana Padano Le Réchaud Fondue de Carnes no Óleo e Fondue de Carnes na Pedra Nuu Nikkei Lomo Saltado Nikkei Osteria da Paz Escalope de Mignon au Poivre com Risoto Duo de Aspargos Pecorino Bar e Trattoria Gnocchi Al Ragu di Filetto Petiscaria do Victor Mignon Grelhado com Ratatouille Petit Château Restaurante ondue Bourguignonne e Fondue na Pedra Vindouro Escalopes de Mignon com Mousseline de Batata Z. Sushi Lounge Bar Yakissoba de Mignon

As descrições completas e as fotos dos pratos, além dos valores de todos os menus com mignon, estão no aplicativo Festival Bom Gourmet (disponível para Android e iOS). Você também pode conferir no site do Festival a lista completa de restaurantes e cardápios participantes do evento.

Junte e Troque

A cada R$300 gastos no Festival e cadastrados no aplicativo Festival Bom Gourmet, você tem direito a um kit com uma garrafa de vinho Monsaraz Tradição tinto (375 ml) e uma taça Aluminia Crystal (660 ml) no Junte e Troque, realizado em parceria com a Platinox. Mais informações estão disponíveis no regulamento no site.