Maravilhas naturais, curiosidades e personagens tradicionais, encontrados em uma das áreas menos habitadas do Brasil, que tem mais de dois mil quilômetros de extensão. O Globo Repórter reexibe nesta sexta-feira, dia 3, sua viagem ao Jalapão, região que já foi cenário de novela e encanta brasileiros e estrangeiros em busca de ecoturismo. A maior área contínua de cerrado intacto é formada por 34 mil km², o equivalente a 22 cidades do tamanho de São Paulo. A paisagem árida é cortada por rios, riachos e ribeirões com água potável.

Neste programa, o repórter Fábio Castro percorre os principais pontos turísticos entre os municípios de Ponte Alta, São Félix e Mateiros para revelar a beleza das dunas e mostrar como a areia das montanhas pode se formar em uma região tão distante do mar. Também mergulha em lagos transparentes, flutua sobre fervedouros e apresenta os caçadores de esmeraldas.

“Sempre que me perguntam pelo Jalapão, digo que nunca vi nada parecido no Brasil. É uma aventura percorrer os caminhos que levam até os segredos da região. Levamos horas para vencer poucos quilômetros. Talvez por isso o local atrai muitos tipos de pessoas: os aventureiros, os que procuram a tranquilidade de um lugar isolado e quem ama a natureza. Sentimos que o povo é acolhedor, que ama o lugar onde vive, gosta de receber visitantes e se preocupa em manter as terras intocadas”, conta Fábio Castro.

O programa também visita comunidades quilombolas, que aproveitam recursos naturais para subsistência, como a farinha de jatobá e o capim dourado, usado para produzir acessórios e peças decorativas. “Guardamos com carinho boas lembranças das pessoas que vivem no Jalapão e que conseguem preservar suas tradições e riquezas, como o raro e belo capim dourado”, diz Fábio Castro. Em Monte Santo, conhecida como a “cidade das esmeraldas”, com as maiores jazidas do Tocantins, os garimpeiros revelam que há pedras de alto valor comercial nas profundezas e a chance de encontrar uma chega a 95%.

O local foi cenário de O Outro Lado do Paraíso, novela que foi exibida na faixa das 21h da TV Globo entre outubro de 2017 e maio de 2018.

O Globo Repórter vai ao ar na noite de sexta-feira, na TV Globo, logo após a novela Fina Estampa.

