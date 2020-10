A Globo decidiu que não vai mais exibir séries na faixa depois do Conversa com Bial, por volta de 1h30 e 2h30 da madrugada a depender do dia da semana. A partir de segunda-feira (2), a emissora vai antecipar o Corujão, sessão de filmes da madrugada.

publicidade

A última série exibida na faixa foi “Não Há Segunda Chance”, que chegou ao fim na última sexta-feira (30). Também passaram pela faixa produções como “Jogos de Espiões”, “Segredos em Família” e “Ressurreição”.

+ Leia mais: Globo acusa Athletico de “má-fé” após transmissão de jogo do Brasileirão

De acordo com a Comunicação da Globo, com o novo horário, a sessão de filmes terá “mais espaço na grade, com uma seleção de títulos ainda mais abrangente, para atender a todos os gostos”.

Para a primeira semana da nova faixa estão escalados filmes como “Footloose – Ritmo Contagiante” (2011), “Shakespeare Apaixonado” (1998), “Closer – Perto Demais” (2004) e “O Último Rei da Escócia” (2006).

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.